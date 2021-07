El planteo de Ángel Cappa sobre un hipotético triunfo de Argentina ante Brasil que abrió el debate en las redes

Ángel Cappa analizó el presente de la Selección argentina (Fotobaires)

Tras dejar en los penales a Colombia, Argentina accedió nuevamente a una final, en la que buscará cortar una prolongada sequía de títulos. El sábado, desde las 21 en el mítico Maracaná, enfrentará al local y gran candidato Brasil por la final de la Copa América.

En la antesala a la esperada definición del máximo certamen continental, Ángel Cappa analizó el presente del elenco conducido por Lionel Scaloni y realizó un planteo sobre un hipotético triunfo de la Albiceleste ante la Canarinha que abrió el debate en las redes.

“Es un partido clásico, entre Argentina y Brasil, en el Maracaná. Están todos los ingredientes para disfrutarlo. Creo que Brasil no está en un gran momento, pero Argentina tampoco. Sí hay grandes jugadores en equipos animadores en Europa. Messi está jugando con un entusiasmo juvenil, con unas ganas tremendas, con un compromiso enorme. Neymar también. Estamos esperando el partido con la ilusión de ver un buen partido de fútbol”, comenzó el ex DT de Huracán en diálogo con el programa radial Cómo Te Va.

Su análisis ante un posible triunfo nacional generó un gran revuelo entre los simpatizantes. “Cuando se consigue un triunfo es un alivio, y dura poco. Uno dice ‘¡por fin!’, pero ya está. Lo que dura mucho es la derrota. El triunfo es un desahogo. Es un desahogo que todos buscamos, todos buscamos ganar. Estaría muy feliz si Argentina va al Maracaná e impone su juego y juega bien. Y también quiero ganar. Las dos cosas al mismo tiempo. Lo que no me gustaría es que nos hagan 40 situaciones de gol, que nos pegan tiros en el travesaño, que la salven con una cabeza en la línea, y después ganen 1 a 0 de casualidad. En ese instante diría ‘¡uy, qué bien!’. Dos segundos después diría ‘qué lástima’”.

“A Scaloni lo veo muy bien. Trata de responder a nuestra idiosincrasia futbolística. Veo que ha logrado algo muy importante, que es que todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, estén comprometidos con la idea. Cuando entran a la cancha todos colaboran, incluso Messi. Ojalá tuviera más tiempo para entrenar y avanzar futbolísticamente, pero logró cosas muy importantes”, manifestó, elogiando la labor del entrenador del combinado argentino.

Al ser consultado sobre Lionel Messi y su falta de títulos con la Selección Mayor, Cappa expresó: “Ojalá que tenga éxito, como Di María, Agüero y otros muchachos que la están peleando desde hace mucho tiempo. Se escapó por muy poquito varias veces. Ese es el deseo. Cuando dicen que a Messi le falta un mundial, ¿A (Alfredo) Di Stéfano qué le falta, que ni siquiera jugó uno? Y es uno de los mejores de la historia. ¿Y(Johan) Cruyff? Messi logró el cariño de todo el pueblo argentino porque después de Maradona no hubo un jugador de ese nivel. Además, ganó infinidad de cosas en su club y llegó a tres finales con la Selección. Eso es un mérito tremendo. Ojalá lo consigan”.

Por otra parte, lamentó la actitud que tuvo el arquero Dibu Martínez durante la tanda de penales con los futbolistas colombianos. “Yo me arrepiento de mis videos, me genera una vergüenza tremenda. Creo que no estuvo bien el chico. Fue un pecado de juventud. Nunca vi a Fillol, Gatti o Pumpido hacer eso. En alguna medida es faltarle el respeto. Es una cosa de juventud. Pero yo soy el menos indicado para criticarlo. Si pudiese borrar mis videos, lo haría”.

