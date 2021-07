Chile reclamó por un gol anulado y en las redes sociales explotaron los memes contra Brasil

El gol que le anularon a Chile ante Brasil: la foto es de la imagen que evaluó el VAR

La clasificación de Brasil a semifinales quedó enmarcada en la polémica especialmente por las quejas de los futbolistas chilenos y el enojo de los fanáticos de esa selección en redes sociales. El combinado anfitrión venció por la mínima a la Roja, pero algunos hechos puntuales desataron los reclamos y pusieron el foco sobre el arbitraje del argentino Patricio Loustau y sus colegas del VAR.

Una de las maniobras del debate se desarrolló a los 15 minutos de la segunda etapa, cuando el equipo de Tite ya iba ganando 1-0 gracias al tanto de Lucas Paquetá y se había quedado con un futbolista menos por la expulsión de Gabriel Jesus tras una patada descalificadora. Luego de un centro, Eduardo Vargas alcanzó a enviar el balón al fondo de la red pero rápidamente el juez de línea marcó fuera de juego.

La jugada fue muy finita, a tal punto que desde la herramienta tecnológica demoraron en verificar la acción. Cuando Charles Aranguiz envió la pelota al corazón del área, Erik Pulgar estaba apenas adelantado y por eso se terminó invalidando la maniobra, ya que él fue el que le cedió la pelota a Vargas para el gol. Si bien las cámaras del VAR, que estuvo a cargo del uruguayo Andrés Cunha, verificaron lo ocurrido, la tecnología sólo sirvió para respaldar la decisión que ya había tomado el asistente número 1 Ezequiel Brailovsky.

Independientemente del acierto, las quejas rápidamente escalaron en las redes sociales y el término “Varsil” se convirtió en tendencia: recordaron algunos fallos arbitrales de la Copa América 2019 favorables a Brasil y las declaraciones del propio Lionel Messi quejándose por lo ocurrido en la semifinal entre Argentina y el local.

Más allá de los memes de los usuarios de las redes, también hubo palabras muy duras de Arturo Vidal dirigidas al argentino Loustau tras el juego: “Me voy triste por el resultado, creo que merecíamos mucho más. En este partido se necesita un árbitro que tenga pantalones, que sea justo y no que quiera ser el payasito partido. Si hay un árbitro que no deja jugar, que para todo y que se cree el dueño del espectáculo es muy difícil”. En medio de todo este tono de controversias, algunos seguidores de la Roja también se apoyaron en una captura del partido para reclamar un supuesto penal sobre Aranguiz que el VAR no verificó.

Cabe destacar que Brasil quedó envuelto en una polémica por los arbitrajes en el duelo de la cuarta fecha de la fase de grupos ante Colombia, cuando el juez argentino Néstor Pitana convalidó un gol de Firmino a instancias del VAR. A tal punto llegó la discusión, que desde Colombia la exigieron a la Conmebol la “suspensión inmediata” del árbitro.

LOS MEMES EN LAS REDES SOCIALES

SEGUIR LEYENDO: