Explosivas declaraciones de Arturo Vidal contra Patricio Loustau: “Se necesita un árbitro que tenga pantalones y no quiera ser el payasito”

Chile hizo un partido prolijo e intenso, pero sucumbió ante la jerarquía de Brasil, que se quedó con la victoria por 1-0 y se clasificó a las semifinales de la Copa América 2021. Al final del encuentro, uno de los más enojados fue Arturo Vidal, que cargó directamente contra el árbitro argentino Patricio Loustau y lo señaló como uno de los responsables de la derrota de la Roja.

“Me voy triste por el resultado, creo que merecíamos mucho más. En este partido se necesita un árbitro que tenga pantalones, que sea justo y no que quiera ser el payasito”, disparó el futbolista del Inter de Milán una vez consumada la caída en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Unos segundos después, redobló la apuesta “Si hay un árbitro que no deja jugar, que para todo y que se cree el dueño del espectáculo, es muy difícil”.

Sin embargo, Vidal también reconoció la superioridad de Brasil y destacó la entrega de su equipo: “Nos ganó un gran equipo, un candidato, que está jugando de local. Nos vamos con la cabeza en alto porque dimos todo hoy. Estoy triste, pero ahora a pensar en lo que viene y a mejorar”.

Durante el partido, Loustau le anuló un gol a Chile a instancias del VAR. Iban 16 minutos del segundo tiempo y Brasil ya estaba ganando 1-0. A la salida de un tiro libre, Eduardo Vargas anotó, pero su tanto fue anulado por una posición adelantada previa del jugador que le bajó la pelota al futbolista del Atlético Mineiro. En total, el juez argentino mostró cuatro tarjetas amarillas y una roja al brasileño Gabriel Jesús por una brutal plancha que impactó en el pecho pecho y en la cara de Eugenio Mena. Una de esas amonestaciones fue para Vidal - a tres minutos para el cierre- y el jugador quedó cara a cara con el juez.

Vidal, cara a cara con Loustau tras ser amonestado (REUTERS/Ricardo Moraes)

“Estamos para pelear la Eliminatoria. Si jugamos como hoy, si tenemos un poco más tiempo para trabajar, el equipo va a volver a su intensidad. Esperamos clasificar al Mundial, sé que va a ser difícil pero se puede”, analizó Vidal, y agregó: “Hoy, con un poco más de descanso, hubiera sido otro partido. Se demostró la intensidad, el juego que queremos. Nos vamos tristes porque se perdió, pero dejamos todo y eso es lo importante”.

El ex Barcelona consideró que al equipo del uruguayo Martín Lasarte solo le faltó “el gol” y “definir el partido”. “Sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que hacer goles. Alexis se nos lesionó, lo importante es recuperarlo. Perdimos contra el candidato número uno”, opinó.

Finalmente, habló de su momento personal: “Me siento mucho mejor, al principio fue difícil, sobre todo los primeros cuatro partidos porque hace tres meses que no jugaba. Después me pasó el Covid, ya estoy bien, hoy me sentí bastante cómodo y espero seguir mejorando. Ahora a descansar, la próxima temporada espero ser mejor que la que pasó”.

