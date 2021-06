Scottie Pippen lanzará un explosivo libro para contar su versión de la relación con Michael Jordan y de los Chicago Bulls

Michael Jordan y Scottie Pippen

La fiebre de los Bulls volvió vivir un pico en 2020 luego del estreno de The Last Dance, la serie documental que repasó el éxito de la franquicia de Chicago en la NBA con Michael Jordan como principal relator de aquellos hechos. Ahora, los fans podrán revivir esos tiempos pero de una forma diferente: mediante un libro que fue escrito por Scottie Pippen.

El ex basquetbolista se había manifestado muy disconforme con cómo se había repasado la historia del equipo que él conformó en la década del 90 y por eso optó por plasmar con palabras sus recuerdos. Unguarded tiene fecha de lanzamiento para noviembre y fue escrito con la colaboración del periodista Michael Arkush.

“The Last Dance fue más sobre Michael Jordan que sobre los Chicago Bulls. Era su historia”, comentó Pippen a través de una historia de Instagram. “Este libro es mío”, sentenció.

En diciembre, el ex alero de 55 años había comentado al sitio The Sun: “No creo que The Last Dance fuera tan exacto en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del baloncesto. También por dos de los mejores jugadores, pero uno podría dejar eso de lado y decir que era el mejor equipo de todos”, y agregó: “Se trató más de Michael buscando enaltecerse y ser glorificado”.

Ahora, Jordan quedará de lado en su relato que promete “ofrecer información directa y transparente” de Michael Jordan, Phil Jackson e Isiah Thomas, según el adelanto publicado por la editorial norteamericana Simon & Schuster. “Pippen detalla cómo se avergonzó al ser etiquetado como el compañero de Jordan, y comenta cómo pudo (y debería haber) recibido más respeto por parte de la gerencia y los medios de comunicación de los Bulls”, señala el sitio. Además, se le dedicará en el libro un espacio muy especial a su infancia.

Scottie tuvo la oportunidad de hablarlo cara a cara con Jordan, tal como reveló en la entrevista. “Le dije que no estaba muy contento. Me dijo: ‘Ey, tienes razón’. Eso fue todo”, concluyó. Más allá de las diferencias, ambos conformaron una de las sociedades más impactantes de la historia del deporte. Juntos cosecharon seis anillos de la NBA con los Bulls y dejaron una huella indeleble en la historia del baloncesto, que reverdeció a partir del estreno de la serie.

