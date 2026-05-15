Esta es la razón por la que se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo en Colombia y su impacto en la educación

El Día del Maestro en Colombia resalta el papel fundamental de los docentes en la formación y desarrollo social del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En medio de homenajes escolares, actos culturales y mensajes institucionales, el 15 de mayo volvió a poner sobre la mesa el papel que cumplen los docentes en Colombia. La fecha, que cada año reúne celebraciones en colegios y universidades, también abrió conversaciones sobre los desafíos que enfrenta el sistema educativo y las condiciones laborales del magisterio en distintas regiones del país.

Para 2026, entidades públicas y privadas organizaron actividades enfocadas en reconocer a quienes dedican su vida a enseñar. Desde ceremonias simbólicas hasta campañas digitales, la jornada sirvió para destacar la influencia que tienen los maestros en la formación de millones de estudiantes. La Agencia Nacional Digital, por ejemplo, recordó que la educación atraviesa una transformación impulsada por las herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de competencias digitales dentro de las aulas.

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El 15 de mayo, fecha declarada oficialmente como el Día de las Maestras y Maestros, se celebra desde 1951 en todo el territorio colombiano - crédito @fecode/X

La conmemoración llegó además en un momento clave para el sector educativo. El Gobierno nacional anunció la apertura de 9.275 vacantes para docentes en colegios públicos, una estrategia con la que busca fortalecer la planta oficial y responder a necesidades de cobertura en distintas zonas del país. El anuncio se suma a otros procesos adelantados por el Ministerio de Educación durante el último año.

De hecho, más de 34.000 profesores participaron en la prueba de ascenso y reubicación de 2025, una evaluación que hace parte de los procesos de crecimiento profesional dentro del sistema estatal. Sobre esa jornada, Mineducación señaló que representó “un paso decisivo en su crecimiento profesional” y que continúa fortaleciendo la calidad educativa en el país.

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Actualmente, Colombia tiene más de 320.000 docentes vinculados al sistema educativo oficial, de acuerdo con cifras divulgadas previamente por el Ministerio de Educación. Sin embargo, junto al reconocimiento por su labor, persisten preocupaciones relacionadas con estabilidad laboral, infraestructura escolar, acceso a educación en zonas rurales y oportunidades de formación para los maestros. Aunque hoy el Día del Maestro forma parte del calendario tradicional colombiano, el origen de esta fecha se remonta a mediados del siglo XX. La celebración está ligada a una decisión impulsada inicialmente por la Iglesia católica y que más adelante fue oficializada por el Estado colombiano.

En 2026, entidades públicas y privadas organizaron homenajes y actividades culturales para reconocer el trabajo de los docentes colombianos - crédito Alcaldía de Bogotá

El 15 de mayo fue escogido por la figura de San Juan Bautista de La Salle, sacerdote, teólogo y educador francés reconocido como patrono universal de los educadores. En 1950, el papa Pío XII lo declaró oficialmente protector de los maestros, una decisión que influyó directamente en la creación de esta conmemoración en Colombia.

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Un año después, durante el gobierno de Laureano Gómez, el país oficializó la celebración mediante el Decreto 0996 de 1951. Desde entonces, la fecha quedó establecida como el “Día de las Maestras y Maestros de Colombia”, según determinó el Ministerio de Educación desde la década de los 50.

Más allá de los actos protocolarios, la jornada suele convertirse en un espacio para reconocer historias cotidianas que ocurren dentro de los salones de clase. En muchas regiones del país, especialmente en zonas apartadas, los docentes asumen roles que van mucho más allá de la enseñanza académica, acompañan procesos comunitarios, orientan a familias y enfrentan dificultades relacionadas con conectividad, transporte o falta de recursos educativos.

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El Gobierno nacional abrió 9.275 vacantes para docentes oficiales con el objetivo de fortalecer la cobertura educativa en distintas zonas del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por eso, cada año la fecha adquiere un significado especial para miles de estudiantes y padres de familia que encuentran en los profesores una figura clave dentro de sus procesos de formación. En colegios y universidades es común que se realicen homenajes, entregas de reconocimientos y actividades culturales para agradecer el trabajo de quienes permanecen frente a las aulas.

El Ministerio de Educación insiste en que esta conmemoración busca exaltar “el trabajo, entrega y sacrificio” de los docentes colombianos. Una labor que, pese a los retos estructurales que aún enfrenta el sistema educativo, continúa siendo fundamental para el desarrollo social del país.

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En distintas ciudades del territorio nacional, las celebraciones del 15 de mayo volvieron a evidenciar la importancia que tienen los maestros dentro de la vida cotidiana de millones de personas. Entre aplausos, mensajes de agradecimiento y reflexiones sobre el futuro de la educación, la fecha se mantiene como una de las más representativas del calendario académico colombiano.