Pese al esfuerzo de Luka Doncic, los Clippers eliminaron a los Mavericks de los Playoffs de la NBA

Los Clippers sometieron este domingo a los Dallas Mavericks por 126-111 en el séptimo y decisivo partido y lograron el boleto a las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. Kawhi Leonard, con 28 puntos y 10 rebotes, lideró una ofensiva del equipo de Los Ángeles repartida con siete jugadores anotando más de diez puntos cada uno.

“Nunca nos dimos por vencidos ni siquiera estando debajo en la serie por 3-2, realmente queríamos hacerlo mejor”, destacó el ex jugador de San Antonio Spurs.

Los Clippers tuvieron una efectividad excelente en tiros de tres puntos con 20 de 43 por solo 10 de 36 de Dallas. Ahora se cruzan en las semifinales del Oeste contra Utah Jazz, el mejor de la etapa regular, en una serie a siete partidos que se inicia el martes en el Vivint Arena, en Salt Lake City.

El esloveno Luka Doncic no tuvo el respaldo de sus compañero de los Mavericks por lo que su excelente desempeño ofensivo de 46 tantos, siete rebotes y 14 asistencias, no sirvió demasiado este domingo. “Creo que hemos luchado muy bien. Hemos llegado hasta el séptimo partido y no lo pudimos ganar. Pero creo que lo hemos dado todo y estoy muy orgulloso de este equipo”, señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El abrazo entre Paul George y Luka Doncic tras el final del séptimo partido (USA TODAY Sports)

La NBA perdió a los campeones defensores, los Lakers, en la primera ronda de los Playoffs ante Phoenix Suns, pero tendrá la oportunidad de presentar en la siguiente fase al otro equipo de Los Ángeles, cuarto sembrado, con su estelar Leonard en la cancha.

Jugando frente a una pequeña pero ruidosa asistencia de fanáticos enmascarados por el coronavirus, los Clippers hicieron lo que ninguno de los dos equipos había podido lograr en los primeros seis juegos: ganar en casa. Así avanzaron a las semifinales por segundo año consecutivo. Del otro lado, los Mavs, pese al esfuerzo de Doncic, aún no han ganado una serie de Playoffs desde que obtuvieron el campeonato de la NBA en 2011.

Perdiendo por ocho puntos en el medio tiempo, los visitantes superaron a los Clippers 19-6 para abrir el tercero y tomar una ventaja de 81-76. El esloveno tuvo solo dos puntos en ese lapso, con Dorian Finney-Smith encestando dos triples y Tim Hardaway Jr. agregando otro. Empero, los de Los Ángeles respondieron con un ataque de 24-4, incluidos 12 cartones seguidos, para liderar 100-85 al entrar al último cuarto.

Leonard hizo un gran bloqueo y Mann ayudó a contener a Doncic, quien tenía los únicos puntos de los Mavs al final del tercer cuarto. Dallas recortó su déficit de 19 puntos al comienzo del último bloque a siete puntos con el quinto triple del juego de Doncic con poco menos de tres minutos para el final.

Pero la propia destreza de largo alcance de los Clippers los llevó, con Reggie Jackson y Morris conectando triples consecutivos, a una ventaja considerable de 120-107 y encaminar la clasificación a las semifinales del Oeste.

Kristaps Porzingis lamentó que quizá a los Mavericks les haya faltado algo de fortuna para poder superar la serie: ”Nos faltó a lo mejor un poco de suerte en algunos momentos. Lo hemos dado todo”, apuntó. El pívot letón, que en varios partidos de esta serie se quedó por debajo de las prestaciones que se espera de un jugador de su calidad, logró en este partido 16 puntos y 10 rebotes. ”Lo hemos llevado a siete partidos. Ha sido una serie muy competitiva, muy dura. Ellos son un equipo muy físico y con experiencia, pero lo hemos dado todo y hemos estado muy muy cerca”, apuntó.

Las semifinales de la Conferencia Osta quedaron entonces con los Clippers y Utah Jazz de un lado, mientras que del otro están Denver Nugges, con el argentino Facundo Campazzo, y Phenix Suns. En el Este, los Hawks de Atlanta se impusieron en el primer duelo contra Philadelphia 76ers, mientras que Brooklyn Nets hizo lo propio frente a Milwaukee Bucks.

