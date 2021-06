Roger Federer anunció que se retira de Roland Garros: es la primera vez en su carrera que se baja de un torneo oficial

PRoger Federer durante el partido contra Dominik Koepfer, este sábado. EFE/EPA/IAN LANGSDON





Con un mensaje en sus redes sociales, Roger Federer anunció que no continuará con su participación en Roland Garros. “Después de discutir con mi equipo, decidí que tendré que retirarme de Roland Garros. Después de dos cirugías de rodilla y más de un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo y me asegure de no esforzarme”, escribió la leyenda del tenis mundial en su cuenta oficial de Twitter.

Su Majestad comenzó a analizar la decisión después de la agotadora victoria que logró el sábado por 7-6(5) 6-7(3) 7-6(4) 7-5 sobre el alemán Dominik Koepfer en la que terminó pasada la medianoche. El 20 veces campeón de Grand Slam jugó su sexto partido en 17 meses tras una operación de rodilla y sugirió tras el choque correspondiente a la tercera ronda que podría guardarse para Wimbledon, que comienza el 28 de junio.

Cuando se le preguntó cuánto querría esforzarse durante todo el torneo, el suizo de 39 años dijo a los periodistas: “Pasamos por estos partidos los analizamos mucho y miramos lo que sigue y haremos lo mismo esta noche y mañana”. Sin dudas, el físico le dijo basta.

“Tengo que decidir si sigo jugando o no, si es demasiado riesgo en este momento, porque no tengo una semana entre París y Halle (del 14 al 20 de junio). Tenemos que analizar qué es lo mejor ahora, dado que en breve estaremos en Wimbledon”, advirtió en rueda de prensa luego de su última presentación.

Federer no jugará en los octavos de final frente a Matteo Berrettini, por lo que el italiano avanzará directamente a los cuartos de final. “Preferiría estar en la piel de Rafa Nadal o de Novak Djokovic ahora mismo, porque entiendo que la están pasando bien”, dijo Federer cuando lo compararon con las otras leyendas que también cuentan con gran experiencia en el circuito.

Por su parte, el siete veces campeón del Grand Slam, Mats Wilander, rindió un elogioso homenaje a Federer por su actuación contra Koepfer. “Me siento bien por haber visto que Roger estaba en buena forma para jugar así”, dijo el comentarista de Eurosport Wilander. “Hay mucha gente que dice que debería retirarse cuando sea un poco mayor si no puede ganar un Grand Slam”, agregó el especialista. Y concluyó: “Yo soy de la opinión completamente contraria. Amo y respeto absolutamente a Roger Federer por lo que hizo anoche. Podría haber tirado fácilmente la toalla y decir ya he hecho un buen entrenamiento para Wimbledon”.

Federer, actual número ocho del ranking ATP, debía jugar mañana ante el italiano Matteo Berrettini por los octavos de final. Luego de derrotar a Koepfer, el suizo había puesto en duda su presencia en el Grand Slam francés y finalmente decidió bajarse para llegar en las mejores condiciones físicas a Wimbledon.

