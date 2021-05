Joan Laporta rompió el silencio: cómo está la negociación con Lionel Messi, quién será el DT del Barcelona y la afirmación sobre los nuevos fichajes

Joan Laporta dio detalles sobre la renovación de Lionel Messi (Foto: AFP)

La palabra de Joan Laporta era una de las más esperadas en Barcelona ante las múltiples preguntas que están posadas sobre el club catalán: la continuidad de Lionel Messi, el futuro entrenador, la tentadora posibilidad de repatriar a Josep Guardiola, cuáles serán los fichajes para la próxima temporada y el dilema en torno a la Superliga europea son apenas algunas de las aristas que más interés generan entre los fanáticos.

El hombre que asumió la presidencia de la entidad a comienzos de marzo de este año realizó una conferencia de prensa y dio precisiones sobre los diversos temas que mantienen en vilo a una de las potencias europeas.

Mientras las versiones indicaban que el máximo directivo le había presentado una oferta de renovación a Messi, el propio Laporta se encargó de bajar la ansiedad: “El nuevo contrato con Messi va bien, pero no está hecho. Hemos de seguir trabajando desde todos los sectores del club, desde la vicepresidencia deportiva, con los ejecutivos involucrados en este tema, también desde la presidencia. Estamos intentando plantear una propuesta que, dentro de las posibilidades del club, la acepte el jugador”.

La referencia está ligada a la sensible situación financiera que afronta el Blaugrana que obliga a las partes a evaluar seriamente cómo alcanzar un acuerdo fructífero para todos. “La relación es muy buena, porque Leo quiere al Barça y, aunque se trata de un jugador que es codiciado por su talento, sí tenemos la percepción de que estamos preparando todo lo que haga falta para que siga en el Barça”, aclaró.

Sin dar demasiados detalles sobre cómo están las gestiones, abrió la puerta para entender cuáles son los métodos para seducir al futbolista rosarino que el 30 de junio finalizará su contrato y hoy en día está concentrado con la selección argentina con vistas a las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América. “Leo pide cariño, afecto, sentirse cómodo, estar a gusto. Si me hablas de algo más íntimo, te digo esto: sentirse a gusto, volver a pasárselo bien y sonreír; ver que puede ganar. Es lo único que lo tiene en un proceso de reflexión, pero él está poniendo mucho de su parte porque sabe el esfuerzo importantísimo que estamos haciendo. Cuando digo que pide cariño, no es que lo pida verbalmente, es que lo notas: le quedan años y quiere disfrutarlos. Los jugadores los disfrutan yendo a entrenar y estando a gusto, con el entrenador, los compañeros, el entorno, etc. Leo, especialmente, es un hombre de mucho carácter, con gran personalidad, y le quiero agradecer sus esfuerzos por entender que estamos haciendo un esfuerzo”.

Al mismo tiempo, jugó fuerte al asegurar que la salida de Josep Maria Bartomeu favorece a estas tratativas: “Antes había otro presidente y ahora estoy yo, y eso le gusta. Con Leo no es un tema de dinero, sino de tener un equipo con posibilidades de ganarlo todo y es lo que estamos intentando. Estoy con un moderado optimismo”.





LAS OTRAS DEFINICIONES DE LAPORTA

• La continuidad de Koeman: “Tuvimos aquella reunión y nos hemos emplazado para la próxima semana para acabar de decidir estas cuestiones. Ha habido mucho revuelo pero desde el respeto y la admiración que tenemos a Ronald Koeman, que ganó la final de Wembley, y por un profesional que tiene contrato en vigor. Ya le he dicho a Ronald lo que debía decirle. Fui muy claro. Creo que vamos por buen camino. No queremos dejar nada por hablar y por concretar. Estamos en esas conversaciones y el primero que sabrá nuestra decisión será Ronald. Vamos aproximando muchas posturas y en eso estamos. Cumple el perfil. Ronald tiene contrato, un año más y eso le debe dar tranquilidad que no debe precipitarse nada en función de la decisión que acabemos tomando”.

• ¿Intentará negociar con Guardiola?: “Lo que me viene a la cabeza es que deseo que gane la Champions el sábado. Que la gane con el Barça y con el City, pienso que para él será maravilloso y también para todos los que le queremos. No he venido aquí a explicar mis sueños pero me gusta que se hagan realidad. No te explico mis sueños porque habría tomate. Lo que hay es lo que hay. A usted le gustaría que le explicara mis bajas pasiones pero no lo voy a hacer. En este momento estamos centrados en Koeman en compartir reflexiones y unificar criterios”.

• Xavi Hernández y su perfil “cruyffista”: “Sobre Xavi, esto es una opinión, que no está contrastada aún. Yo puedo ser de la misma opinión o no ser tan severo como usted. Todo tiene un recorrido. Estoy seguro de que será un gran entrenador. Es un tema complicado porque es un amigo y eso lo complica más. La experiencia ayuda mucho, pero vivimos una situación diferente y la solución no es la misma que en el 2003 y 2008. Los principios son los mismos. Todos los otros entrenadores que están sonando, me parece muy bien, todos quieren venir. Pero nosotros debemos tomar la decisión”.

• Los fichajes que están por concretarse: “La semana que viene vamos a anunciar fichajes para el primer equipo. La nueva foto que tendrá el equipo llevará nuestro sello, no solo el entrenador y el cuerpo técnico. No puede ser que se siga perdiendo y no pase nada, como ha pasado los últimos años. Perder tendrá consecuencias y habrá que mejorar la plantilla.

• Las salidas de algunas figuras: “Estamos hablando con todos ellos. Compartir objetivos y aspectos que se han ido relajando porque no había exigencia necesaria. Viene consecuencia de que arriba no se lanzaban los mensajes correctos. Nos estamos encontrando con personas que quieren volver a ganar y de ayudar al Barça. Es una tarea constante y diaria desde la dirección de fútbol”.

• Su mirada sobre la Superliga europea: “Cuando llegamos estaba muy avanzado. Había 11 clubs y el Barça era importante. Nunca daremos la espalda a movimientos donde estén los grandes del fútbol. Con una reserva importante porque acabábamos de llegar, analizamos una semana y dimos el sí, pero con la reserva de que debía pasar por Asamblea. Este movimiento ha ido avanzando, pero la posición es muy clara: Defender los intereses del Barça y que el fútbol sea sostenible. El fútbol tiene varias problemáticas no resueltas que hace que los clubs suframos. Esto será una cadena. Ahora sufrimos los grandes, con una situación de máxima dificultad, pero afectará a los clubs de menos envergadura. nuestra posición es de diálogo. Con UEFA, FIFA, Federación, Liga”.

