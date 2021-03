El Barcelona tendrá nuevo presidente: todo lo que hay que saber sobre las elecciones para reemplazar a Bartomeu

Los candidatos a la presidencia del FC Barcelona; Toni Freixa, Víctor Font y Joan Laporta (de izquierda a derecha) (Europa Press)

131 días después de la renuncia de Josep Maria Bartomeu al cargo, el Barcelona volverá a tener un presidente que saldrá de los tres candidatos que lograron ingresar a las elecciones: Joan Laporta, Victor Font y Toni Freixa. En total fueron nueve los que se habían presentado pero seis de ellos no pasaron el corte de firmas válidas (Emili Rousaud, Xavi Vilajoana, Agustí Benedito, Jordi Farré, Lluís Fernández Alà y Pere Riera)

Éste domingo 7 de marzo entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche (hora de España), se computarán los votos que se emitirán entre los 110.290 socios habilitados que elegirán al futuro responsable del club. Ese número, además, se dividió en dos ramales después de que por primera vez en la historia, y producto de la pandemia por coronavirus, se abriera una opción de votación digital.

De los 22.811 socios que pidieron votar por correo postal, el 90,6% (20.663) finalmente enviaron su sufragio. El viernes el club informó el cierre de ese proceso y este domingo hay 87.479 personas que podrán ejercer su derecho de forma presencial en las seis sedes que se establecieron en la ciudad. Un detalle: en el 2015 votaron 47.270 socios y en 2010 lo hicieron 57.088.

Debido al presente que atraviesa la institución, con una crisis económica y deportiva a flor de piel, y sobre todo con la incertidumbre de qué pasará con el futuro de Lionel Messi, éstas elecciones que se aplazaron del 24 de enero al 7 de marzo por el COVID-19 dieron mucho de qué hablar durante la previa, ya que el ganador tendrá una difícil y ardua tarea para devolverle la tranquilidad y la felicidad al club y sus seguidores.

La decisión está a cargo de los socios, quienes deberán contar con ciertas condiciones para poder emitir su voto: ser mayor de edad y no estar legalmente incapacitado, tener una antigüedad mínima como socio de un año, no tener suspendida su condición de socio y estar incluido en el censo electoral vigente. Una vez que cumpla con todos esos requisitos, tendrá que presentarse con su DNI, pasaporte o carnet de conducir, además del carnet de socio del año 2020 o 2021.

LOS CANDIDATOS, SUS PARTIDOS Y LAS PRINCIPALES PROPUESTAS

Joan Laporta ya ocupó el cargo entre 2003 y 2010 (Foto: EFE)

JOAN LAPORTA (Estimem el Barça)

El abogado, empresario y político español de 58 años buscará su segundo mandato en estas elecciones después de haber estado a cargo del Barcelona entre 2003 y 2010, una época dorada para el primer equipo, en la que consiguió 12 títulos, entre ellos el sextete que lo transformó en el mejor de la historia al ganarlo todo.

PROYECTO ECONÓMICO: Deberá hacer frente a los números rojos que aprietan al club. Para ello, Laporta aseguró que es “urgente la implementación de medidas para resolver la deuda, el control del gasto y el incremento de los ingresos”. Es por eso que apostará a la tecnología y la era digital: “El Barça debe poder ser el principal proveedor de ocio de sus aficionados, sea contenido deportivo, de entretenimiento o cultural, vía alianzas”.

En el programa que presentó públicamente, reconoció que “no pretendemos desmontarlo todo, sino que mejoraremos lo que ya funciona e introduciremos nuevas ideas que creemos que pueden marcar la diferencia a medio y largo plazo. Al mismo tiempo, aseguró que rebajarán el peso del gasto anual de la plantilla en base a una política de fichajes más cuidadosa y una mejor gestión de la cantera.

Entre las principales iniciativas para generar ingresos se destacan los vínculos y el modo de relacionarse con los sponsors y patrocinadores, una mayor expansión global de la marca y el impulso de una productora de contenidos digitales, entre otros.

PROYECTO DEPORTIVO: La propuesta es trabajar intensamente en la cantera azulgrana, que durante su mandato anterior tantos éxitos le dio con jugadores como Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets y el propio Messi, entre otros. “Trabajaremos para recuperar la Masía aplicando una nueva metodología de trabajo que la convertirá en un Centro de Excelencia Deportiva”.

Si bien no es reacio a los fichajes, desde su proyecto aseguraron que primero hay que mirar dentro del club, con jugadores a coste cero, y luego ir a buscar afuera: “Haremos que la Masía vuelva a ser la piedra filosofal del proyecto deportivo”. A su vez, aseguró que utilizarán la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para crecer deportivamente.

EL FUTURO DE LIONEL MESSI: El directivo catalán asegura que tiene una muy buena relación tanto con él como con su familia y que primero deberá estudiar la situación económica para luego ofrecerle una propuesta para renovar. Sin embargo, cree que las negociaciones no pasarán por un tema de dinero sino por convencerlo con un serio proyecto deportivo y ganador para que vuelva a ser el rey de Europa.





El candidato a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona Victor (EFE)

VICTOR FONT (Sí al Futur)

El catalán de 48 años aparece como un serio candidato después de bajarse de las elecciones del 2015 (que terminó ganando Bartomeu) para dedicarse exclusivamente a preparar y trabajar en ésta candidatura, es el segundo dirigente que más firmas presentó, por detrás de Laporta (9.625 contra 4.431).

PROYECTO ECONÓMICO: El empresario del sector de las telecomunicaciones detalló un plan de ingresos en el que, además de las fuentes tradicionales que los generan, implementarán otras nuevas: “Venderemos nuevos productos y servicios sin intermediarios a los 400 millones de fans de todo el mundo en merchardishing/e-commerce, contenidos audiovisuales y gaming/eSports”.

Por otra parte, afirmó que tiene un equipo de trabajo competente que está capacitado para renegociar la deuda que posee el Barcelona actualmente.

PROYECTO DEPORTIVO : El plan que tiene para éste sector provoca mucho entusiasmo en el seno azulgrana ya que incluyó en su propuesta un nombre propio como el del histórico mediocampista culé Xavi Hernández, quien liderará el proyecto futbolístico en el puesto de Manager General.

“El nuevo organigrama deportivo tiene la voluntad de recuperar y retener el talento de la casa y tejer una estructura deportiva sólida, innovadora y rigurosa en los despachos para construir un proyecto ganador en el terreno de juego”.

Font también considera que, “La Masia debe volver a nutrir de estilo y de jugadores el primer equipo, el fútbol y en todas las secciones. Sólo incorporaremos fuera el talento que no tengamos en casa”. A su vez, también remarcaron que trabajarán arduamente para que vuelvan al club todos los referentes “que hoy comparten su talento a otros clubes”.

EL FUTURO DE LIONEL MESSI: Su idea es llegar a un acuerdo con Messi para que renueve y permanezca en el club incluso después de anunciar su retiro, para ello contará con un nombre clave para convencerlo: Xavi Hernández, con quien compartió gloriosos años dentro del campo. El proyecto deportivo liderado por el ex mediocampista será clave, sin embargo, el cofundador y CEO de Delta Partners entiende que “Messi es un activo relevante, pero si no está no se acaba el mundo”





28/01/2021 El candidato a las elecciones del FC Barcelona Toni Freixa, de 'Fidels al Barça' (Europa Press)

TONI FREIXA (Fidels al Barça)

El abogado de 52 años es uno de los que más inmerso estuvo en la política azulgrana a través del tiempo, estando presente en las gestiones de Joan Laporta (2003-2010), Sandro Rosell (2010-2014) y Josep Maria Bartomeu (2014/15 - 2020). En 2015 optó por presentarse a las elecciones y acabó cuarto.

PROYECTO ECONÓMICO : Al igual que los otros candidatos, coincide en que el club no puede caer en manos de una SAD (Sociedad Anónima Deportiva) y que debe seguir siendo de los socios y uno de los principales objetivos que tiene para atacar la deuda económica de la institución es rebajar los salarios del primer equipo. “La gestión económica del Barcelona ha sido deficiente durante los últimos años”, consideró y reconoció que es prácticamente obligatorio “negociar una rebaja salarial y una refinanciación de la deuda”.

PROYECTO DEPORTIVO : El español también considera clave el trabajo en La Masía, aunque también apuesta por los fichajes. Jugadores de la casa, mezclados con incorporaciones que aspiren y deseen convertirse en cracks, con opciones reales a conseguir un Balón de Oro. Entre su visión a futuro, consideró que el 30% de la plantilla deberá estar hecha exclusivamente de jugadores del club.

EL FUTURO DE MESSI: Freixa es partidario de renovarle el contrato al capitán argentino e intentará convencerlo, sin embargo, cree que “hay que pensar primero en el Club; ni siquiera el mejor jugador de la historia como es Leo Messi puede estar por encima”.





