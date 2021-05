Juventus despidió a Andrea Pirlo y tiene casi cerrado a su reemplazante: el pedido que hizo sobre Dybala el futuro DT

Juventus despidió a Andrea Pirlo (REUTERS/Alberto Lingria/File Photo)

Continúa el movimiento dentro del mercado de pases de entrenadores en los equipos top de Europa. Tras las salidas de Hans-Dieter Flick (Bayern Munich), Antonio Conte (Inter) y Zinedine Zidane (Real Madrid) ahora se produjo la de Andrea Pirlo, quien acaba de ser despedido por la Juventus de Italia.

El ex mediocampista de la Nazionale, en su primera experiencia como entrenador, durante la temporada nunca pudo encontrar un 11 confiable. Aunque logró quedarse con la Supercopa de Italia y la Copa de Italia, su mal andar en la Serie A (no logró el Scudetto tras 9 en fila y clasificó de manera agónica a la Champions League) y su pronta eliminación en el plano internacional (quedó afuera en los octavos de final de la Liga de Campeones a mano de Porto) le marcaron la puerta de salida.

“Gracias, Andrea. Son las primeras palabras que todos nosotros debemos decirle luego de esta especial experiencia juntos. Un par de meses atrás, Andrea Pirlo, ícono del fútbol, comenzó su nueva aventura, la primera como entrenador. Eso lleva coraje, y confianza en su propia capacidad, sobre todo en un período marcado por miles de dificultades, con un mundo que se reinventa día tras día por la pandemia. Pirlo acaba de comenzar una carrera como entrenador que sin dudas será brillante. Una aventura de transformación, búsqueda, y también de seleccionar, para brindar todas sus ideas y su experiencia como un campeón dentro del campo de juego, pero desde otra perspectiva”, expresaron desde Turín mediante un comunicado.

Luego de destacar los dos títulos conseguidos o rememorar algunas importantes victorias, como ante Barcelona y Milan, la institución sostuvo que “por el coraje, la dedicación y la pasión que demostró cada día, queremos darle las gracias, de corazón, al Maestro, al entrenador, a Andrea. Y buena suerte para un futuro que seguro será maravilloso”.

Según la prensa italiana en los próximos días se haría oficial el anuncio de su reemplazante. El elegido por la dirigencia, la cual se encuentra en plena reconstrucción tras la salida de Fabio Paratici como director deportivo, sería Massimiliano Allegri, quien tuvo un exitoso paso por Juventus entre 2014 y 2019. En ese periodo logró 11 títulos (5 Serie A, 4 Copa Italia y 2 Supercopa de Italia) y fue dos veces finalista de la Champions League.

Sky Sports añade que el entrenador ya mantuvo charlas con Andrea Agnelli, a quien le solicitó que le extiendan el vínculo al experimentado Giorgio Chiellini y que restablezcan las charlas para firmar una renovación con Paulo Dybala, a quien considera una pieza clave dentro de su proyecto. El cordobés, cuyo contrato caduca a mediados de 2022, también es seguido de cerca por Atlético Madrid y PSG.

La situación de Cristiano Ronaldo, en cambio, aún no está clara, ya que parte de la dirigencia no vería con malos ojos tratar de generar un trueque con el luso para conseguir un futbolista más joven que les ayude para llevar adelante una renovación en el plantel. El club Bianconeri también se encuentra en tratativas con Mino Raiola para cerrar el desembarco del arquero Gianluigi Donnarumma, quien no seguirá en Milan.

