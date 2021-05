El futbolista que denunció a Benzema rompió el silencio tras su regreso a la selección de Francia

Mathieu Valbuena junto a Karim Benzema en un partido ante Holanda en 2014 (Getty Images)

El combinado de Francia volverá a contar con Karim Benzema para defender la camiseta de la selección después de permanecer durante seis años fuera de la órbita por el escándalo denominado “Sextape”. El entrenador galo Didier Deschamps dio a conocer la lista de citados para la Eurocopa y allí figura el goleador del Real Madrid como parte del plantel que afrontará el torneo entre el 11 de junio y el 11 de julio.

De este modo, el delantero vuelve a formar parte del seleccionado nacional 5 años, 7 meses y 10 días después de haber sido el protagonista de una polémica que escandalizó al fútbol francés, junto a su ex compañero Mathieu Valbuena, quien rompió el silencio este jueves.

El actual jugador del Olympiacos de la Superliga de Grecia aseveró que Deschamps “ganará en cualquier caso”. “No tengo ningún comentario que hacer. Si actualmente puede aportar algo a esta selección francesa, mejor para el equipo”, reaccionó ante los micros de RMC, emisora en la que se desempeña como comentarista.

“Después, todo de evaluará por lo que pase en la cancha, así de simple. No tengo nada más que decir en este caso”, añadió, sin entrar a valorar si es correcto o no convocar a Benzema, que en octubre será juzgado por “complicidad en intento de chantaje” realizado sobre Valbuena para que no se difundiese un video con contenido sexual.

Benzema regresará a la Eurocopa (Reuters)

Tras hacerse con la cinta, los extorsionadores se pusieron en contacto con Karim Zenati, un amigo íntimo de Benzema, esperando que el delantero del Real Madrid pudiese actuar como intermediario. Valbuena, que denunció ante la Justicia estos hechos, aceptó este jueves valorar deportivamente la elección del técnico que viene de ser campeón del Mundial de Rusia 2018.

“Para mí, Deschamps gana en cualquier caso. Si el equipo funciona, se dirá que ha sabido adaptarse a un contexto difícil. Si fracasa, nadie se lo achacará”, explicó el actual jugador de 36 años, quien contó que el entrenador no lo llamó para informarle de que iba a volver a convocar a Benzema después de cinco años y medio de no hacerlo.

En Francia no pueden negar que el Gato es uno de los mejores centrodelanteros del mundo. Su gran desempeño, sobre todo desde la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, aumentó el clamor popular para su regreso. Sin embargo, pese a su ausencia, con grandes nombres como Paul Pogba, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y N’Golo Kanté, entre otros, el combinado logró levantar la última Copa del Mundo.

