Escándalo en Francia: Karim Benzema será juzgado por el caso de chantaje sexual a su compañero de la selección Mathieu Valbuena

Más de cinco años después de haberse desatado el escándalo que tuvo múltiples repercusiones, Karim Benzema será sometido a un juicio en Francia con el peso de ser sospechoso de haber incitado a su compañero de la selección Mathieu Valbuena a pagar a unos chantajistas que lo amenazaban con la viralización de un video sexual.

La noticia la dio a conocer la agencia AFP en las últimas horas tras recibir la información por parte de fuentes de la fiscalía del tribunal penal de Versalles. Junto con el delantero del Real Madrid, otros cuatro hombres serán sometidos a juicio por este intento de chantaje y uno de ellos también por abuso de confianza.

El futbolista de 33 años se vio envuelto en este caso en octubre del 2015 y semanas más tarde fue detenido por la policía francesa en el marco de la investigación que habían iniciado tras la denuncia de Valbuena, quien aseguró por entonces que había recibido una llamada anónima en la que le reclamaban 150.000 euros como condición para no difundir un video de índole sexual que lo tenía como protagonista. Por entonces, Benzema fue liberado tras pasar la noche en la comisaría de Versalles: declaró y fue puesto en libertad bajo control judicial. Quedó procesado por “complicidad en intento de chantaje y participación en una asociación delictiva”.

En julio del año pasado la Fiscalía había finalizado el proceso de recolección de pruebas e investigación que había comenzado a fines del 2015: elevaron el pedido de juicio para Benzema que recién se confirmó en las últimas horas. Inicialmente en el caso, denominado mundialmente como Sextape, también había sido incluido otro futbolista de la selección, el delantero Djibril Cisse, aunque él quedó libre de cargos según se supo en el pasado.

Este hecho mantiene en vilo a Francia y también presentó una serie de complejidades para las autoridades judiciales. En diciembre del 2019 el Tribunal de Casación había rechazado el pedido de los abogados de Benzema para invalidar parte de la investigación. El juez de instrucción Anne Duval, el tercer magistrado en cinco años en trabajar en este procedimiento, había quedado al frente del tema y en los inicios del 2020 dio aviso a las partes que existía un plazo para presentar las últimas solicitudes.

Según informó por entonces el periódico Le Monde, hay un amigo de la infancia del Gato que aparece señalado por “intento de chantaje en reincidencia”. La Policía grabó un total de seis conversaciones telefónicas entre junio y octubre del 2015, donde identificaron al mencionado amigo de Benzema, Karim Zenati. En algunas de esas grabaciones, que fueron filtradas a los medios, se escuchaba al futbolista interviniendo con los encargados de impulsar el chantaje a Valbuena.

Las complicaciones por lo ocurrido en octubre del 2015 no fueron solo judiciales para Benzema. La última participación oficial con la selección de su país se dio el 8 de octubre del 2015 en el 4-0 ante Armenia, donde anotó dos tantos. Tras conocerse este escándalo, la Federación Francesa de Fútbol decidió suspenderlo temporalmente en diciembre de ese año: no volvió a formar parte de la estructura del equipo nacional. En el último tiempo, el presidente Noël Le Graët avisó que la relación entre Benzema y la selección estaba “terminada”.

Por su parte, Valbuena tiene actualmente 36 años y desde hace dos temporadas forma parte del Olympiakos de Grecia tras haber vestido entre 2017 y 2019 la camiseta del Fenerbahçe turco. Aquel 2015, año en el que era parte del Olympique de Lyon, también marcó su salida para siempre de Les Bleus. “Fui duramente castigado por algo de lo que fui una víctima”, declaró en noviembre del 2019 en una entrevista con el medio de su país RCM Sport.

“Didier (Deschamps) me llamó para decirme que no me llevaría para protegerme. Fui doblemente castigado por algo mientras era una víctima. Fue doloroso no estar en la selección injustamente. Hoy es una pena y me sigue entristeciendo. Didier habló conmigo y me dijo que la selección me seguía. Tenía la esperanza de volver... pero pronto me di cuenta de que estaba muerto. Tuve que digerir eso. Me llevó mucho tiempo. No oculto que si Francia hubiera ganado esa Eurocopa, no me hubiera alegrado”, aseguró.

