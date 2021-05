Polémica en el torneo del millón de dólares de MMA: pensó que su rival había abandonado, lo soltó y terminó noqueado

La pelea de la polémica en la PFL entre Fabricio Werdum y Renan Problema

La Professional Fighters League se convirtió en una de las competencias más interesantes de ese mundo de las artes marciales mixtas que domina la UFC. La PFL se destaca gracias a un formato singular y un premio siempre interesante: un millón de dólares. El certamen se divide en seis divisionales donde los luchadores compiten en busca de puntos para ser el campeón anual de la categoría, algo que conquistaron en 2019 el argentino Emiliano Sordi y el brasileño Natan Schulte, por ejemplo.

La nueva temporada ya está en marcha y uno de los combate quedó envuelto en polémica: los brasileños Fabrício Werdum y Renan Problema Ferreira se enfrentaron en la fecha inicial de los pesos pesados, con triunfo del último por KO en el primer asalto. Sin embargo, las declaraciones posteriores a la pelea abrieron los interrogantes: ¿Problema se había dado por vencido antes de revertir el trámite del combate y superar a su rival?

“Tengo que respetar a mi oponente, tengo que detenerme. Podría romperle el brazo. Cuando tapeó, automáticamente detuve la pelea, pero siguió golpeándome en la cabeza”, denunció Werdum a un costado de la jaula, segundos antes de pedir ver al repetición de lo ocurrido.

La repetición de la polémica entre Werdum y Ferreira

La imagen se pudo ver en cámara lenta una vez que finalizó el combate: Werdum tenía a Renan atrapado en un estrangulamiento triangular, cuando su contrincante pareció palmearle dos veces en la espalda con la mano derecha, un signo que utilizan los deportistas de MMA para advertir que se dan por vencidos. Fabrício soltó a su rival, quien automática tomó la posta de la lucha.

La escena ocurrió cuando restaban 2 minutos y 49 segundos para el cierre de ese primer asalto, que todavía no tenía un claro dominador pero tenía a Problema encima de Fabrício, cuando esté había conseguido una llave sobre su rival que todavía insistía con los golpes sobre el rostro. El árbitro estaba del lado contrario a donde ocurrió el supuesto tapeo que señaló Werdum, pero la cámara estaba en el lugar exacto. Una palmada en la espalda y luego quien sería el ganador logra soltarse de la toma de su contrincante.

A partir de allí, el dominio absoluto de Ferreira, quien consiguió la victoria a falta de 2 minutos y 29 segundos para el final cuando el juez se lanzó encima de Fabrício Werdum para protegerlo del brutal castigo que estaba recibiendo.

“Hizo una tapa”, aseguró el derrotado para reclamar el resultado final. Lo cierto es que tras el combate presentó una apelación ante la Junta de Control Atlético del Estado de Nueva Jersey (NJSACB), según le confirmó su manager Ali Abedalaziz a ESPN, por lo que la PFL deberá enviar las imágenes para que sean revisadas.

“Nueva Jersey tiene la opción de que el promotor proporcione repetición para la comisión. Sin embargo, la PFL no ha instituido la repetición y no estuvo disponible esta noche. La organización ha optado por no usarla porque no todas las jurisdicciones a las que hemos ido permiten la repetición, y queremos ser consistentes en cómo opera la Liga sin importar dónde esté la PFL”, le aclaró una fuente de la organización al medio citado.

“PFL no utiliza la reproducción instantánea que está disponible en Nueva Jersey, por lo que revisaremos el resultado declarado y explicaremos nuestros hallazgos”, dijo Nick Lembo, abogado de la NJSACB.

Lo cierto es que el caso es aun más escandaloso porque Werdum, de 43 años, es una de las estrellas que la PFL convenció esta temporada para sumarse a su formato. El brasileño, que ahora tiene un historial de 24 triunfos (16 por sumisión y 6 por KO) y 10 derrotas, perteneció a la UFC entre 2012 y 2020, siendo campeón mundial de los pesos pesados desde el 2014 hasta 2016 cuando perdió ante Stipe Miocic.

En julio del año pasado superó por sumisión a Alexander Gustafsson en la cartelera de Whittaker vs. Till y se llevó el reconocimiento a la actuación de la noche en esa velada de UFC.

Renan Ferreira, por su parte, es un luchador que a los 31 años acumula 7 victorias y 2 derrotas en sus estadísticas y está afrontando su primera temporada como deportista de la PFL. Esta presentación le dio 6 puntos y se ubica como uno de los tres líderes de la tabla de los pesos pesados, compartiendo la condición con el ruso Denis Goltsov y su compatriota Bruno Cappelozza.

Cabe destacar que este formato otorga 3 puntos a los triunfos, pero aparte a eso se le agrega 3 puntos bonus si es en el primer asalto, 2 si ocurre en la segunda ronda y 1 en el round final. Sin embargo, si la victoria es en las tarjetas no se llevará ningún punto bonus. En caso de igualdad, ambos peleadores recibirán un punto.

Cada uno de los campeones de las seis categorías existentes se llevará un millón de dólares y el título del año en cuestión, aunque no quedan como los campeones vigentes como ocurre en la UFC, por ejemplo.

