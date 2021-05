“Mal perdedor e idiota”: explosiva crítica del DT de Philadelphia contra Gabriel Heinze tras eliminarlo de la Concachampions

El Atlanta United de Gabriel Heinze quedó eliminado del torneo

El Atlanta United que conduce Gabriel Heinze no pudo remontar el 3-0 que sufrió en los duelos de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf y quedó eliminado en los cuartos de final ante los Philadelphia Union luego de igualar 1-1. El Gringo se despidió de la competencia envuelto en un escándalo después de las explosivas declaraciones que le dedicó el DT rival, Jim Curtin.

“Respeto muchísimo a Gabriel Heinze. Increíble carrera, lo ganó todo. Es un campeón. Es un entrenador increíble, fue un jugador increíble, pero aún puede ser, también, un mal perdedor y ser un idiota al final del juego”, disparó el coach de 41 años que desde 2014 está a cargo del plantel principal del combinado de Philadelphia.

¿El motivo de las declaraciones? Tuvieron un acalorado intercambio en el campo de juego apenas finalizó el encuentro en el Subaru Park de Chester y, según explicó Curtin, estuvo relacionado a que el argentino se enojó porque consideró que los jugadores del Union fingieron lesiones.

“Fui a darle la mano después del partido en Atlanta y estaba un poco susceptible. Luego fui de nuevo, le di la mano y fue un poco despectivo. Le dije: ‘No me ibas a dar la mano de nuevo’, y terminamos teniendo una discusión sobre el juego. Pensaba que nuestros jugadores se estaban tirando y fingiendo lesiones. Lo entiendo, pero no creo que se trate de eso”, explotó Curtin ante los periodistas.

“Sigo pensando que hay una forma correcta. Creo que deberías estrechar la mano como hombres después del partido. Probablemente tendrá algo que decir ahora que he dicho eso. Pero de nuevo, no me voy a quedar sentado aquí y soportarlo más”, afirmó sin contemplaciones por su colega.

Atlanta había sufrido una inesperada goleada 3-0 en condición de local en un partido que tuvo como titulares a los argentinos Alan Franco, Marcelino Moreno, Ezequiel Barco, Santiago Sosa y Franco Ibarra. En la revancha como visitante firmó un empate 1-1 gracias al gol del ex River Sosa, pero ese marcador no le alcanzó. Para colmo, Heinze debió prescindir de Barco y el mexicano Jürgen Damm por distintas lesiones.

Curtin reconoció que “tal vez” algunas cosas entre él y Heinze se “perdieron” en la traducción, pero confesó: “Estaba enojado conmigo por Sergio (Santos), que estaba en el suelo después de que salió del campo demasiado lento. Está en el pasado. Estamos felices de seguir adelante. No he hecho más que respetar a su equipo durante todo este torneo. Son un gran equipo, él es un gran entrenador, parece una gran persona. Pero sigo pensando que al final, puedes dar la mano y se acaba después de los 90 minutos”.

“Fue un buen desafío para ambos equipos con buena intensidad. De ambos lados hubo ocasiones de marcar. Creo que fue un buen partido”, declaró el DT argentino según el medio The Atlanta Journal-Constitution.

El combinado de Philadelphia se clasificó a semifinales del torneo más importante de esa parte del continente al igual que el Cruz Azul de México, aunque todavía aguarda por los resultados de los otros cuartos de final que protagonizan Monterrey-Columbus Crew y América-Portland Timbers, llaves que hasta el momento terminaron con igualdades en sus choques de ida.

Heinze, de 43 años, arribó a la MLS en diciembre del 2020 y actualmente su equipo está quinto en la tabla de posiciones de la Conferencia Este con una victoria, un empate y una derrota. En ese único triunfo tuvo un destacado tanto el ex Independiente Barco para abrir el marcador del 3-1 sobre Chicago Fire. El próximo domingo el combinado de Atlanta visitará al Inter Miami que es presidido por David Beckham.

SEGUIR LEYENDO: