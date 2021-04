“Barcolazo”: impactante gol desde 25 metros de Ezequiel Barco para el triunfo del equipo de Heinze en la MLS

El golazo de Barco en la MLS

Cuatro argentinos en cancha, otros dos en el banco de suplentes, además del entrenador. La lista se engrosa con otros cuatro latinos. El Atlanta United es sin dudas una de las filiales latinas de la Major League Soccer con Gabriel Heinze al mando de la plantilla. El equipo del Gringo se impuso 3-1 sobre Chicago Fire y mucho tuvo que ver un compatriota del DT: Ezequiel Barco marcó el único tanto del partido con un disparo impresionante que hizo delirar al relator norteamericano.

El ex atacante de Independiente se hizo cargo de un tiro libre a los 22 minutos del primer tiempo, su tiro pegó en la barrera y el rebote bastante alejado de su posición. Sin embargo, corrió, se posicionó unos metros por detrás de la medialuna del área y le pegó como venía. La pelota salió despedida a toda velocidad, el arquero norteamericano Bobby Shuttleworth se estiró, pero la pelota pegó justo en el vértice que unen al travesaño y el poste. “Golazo”, gritó el narrador del encuentro para celebrar el 1-0. “Barcolazo”, firmó la cuenta oficial de la MLS en redes sociales para compartir el video.

El combinado de Heinze tuvo en cancha desde el inicio a cuatro jugadores albicelestes: el ex River Santiago Sosa, el ex Lanús Marcelino Moreno y el ex Racing Lisandro López, más allá del ya mencionado Barco. Pero además, tuvo entre los suplentes al defensor recientemente llegado desde Independiente Alan Franco y al mediocampista surgido de Argentinos Juniors Franco Ibarra. Entre los relevos también hay que agregar los apellidos de Josef Martínez (Venezuela), Jürgen Damm (México), Erik López (Paraguay) y Erick Torres (México). Damm, Martínez, Ibarra y López ingresaron en el segundo tiempo.

Del otro lado, el Chicago Fire tuvo desde el inicio al argentino Gastón Giménez –que actualmente juega en la selección de Paraguay– y al costarricense Francisco Calvo.

Si bien el combinado visitante logró la igualdad al minuto del complemento por intermedio de Luka Stojanovic, pero los de Heinze se repusieron para terminar 3-1: Jake Mulraney y Emerson Hyndman.

Barco, de 22 años, surgió de Independiente y fue una de las figuras del equipo que ganó la Copa Sudamericana en el 2017. Aquella actuación le permitió pegar el salto en el 2018 al fútbol norteamericano, transformándose una de las ventas más importantes de la historia del Rojo con sus 15 millones de dólares.

