Polémica en la NBA con una de las figura de los Cleveland Cavaliers por su desganada actitud en pleno partido

La inexplicable acción de Kevin Love que levantó polémica en la NBA

Hay algunas franquicias en la NBA que al inicio de la temporada saben que les conviene terminar más cerca del fondo de la tabla que peleando por un lugar en los playoffs. La razón es que los peores equipos del año, son los que más chances tendrán en la próxima lotería en conseguir un buen puesto para seleccionar a las promesas que se postulan para ingresar a la liga. El presente de los Cleveland Cavaliers transita esos surcos y uno de sus jugadores se excedió durante un encuentro.

Restaban 33 segundos para el final del tercer cuarto y la franquicia de Ohio ya perdía por nueve puntos ante los Toronto Raptors. En una bandeja de Malachi Flynn, Kevin Love se posicionó para intentar conseguir una falta en ataque y los árbitros no cobraron a favor de la estrella de los Cavs. Ante el enojo y la frustración, en lugar de pasarle la pelota a un compañero en la salida de fondo optó por apenas tocarla y ponerla en juego regalando la posesión.

Los jugadores de la franquicia canadiense aprovecharon el momento y anotaron un triple más gracias al regalo de Kevin Love. La jugada tomó enorme repercusión en la NBA pero principalmente en los medios de Cleveland, quienes criticaron duramente al jugador que consiguió el único anillo del equipo junto a LeBron James y Kyrie Irving en 2015. “Es una actitud inaceptable”, le dijo una fuente al medio local Cleveland.com. Incluso pidieron algún tipo de multa y un tiempo en la banca para este jugador que todavía tiene contrato vigente hasta 2023 y unos 60 millones de dólares por cobrar.

Junto a LeBron James, Love consiguió en 2015 el único anillo en la historia de los Cleveland Cavaliers

Luego de dicha acción, Love fue enviado a la banca y no volvió a ingresar en el partido. Es más, se retiró del costado de la cancha antes del final del encuentro. “Tendrán que preguntarle a Kevin por qué lo hizo. Hablamos sobre el tema en el vestuario y pidió disculpas”, explicó John-Blair Bickerstaff, entrenador de los Cavs, en la conferencia de prensa. Con la derrota, los de Ohio tienen un récord de 21 victorias y 40 derrotas posicionándose en el puesto 13 de la Conferencia del Este.

Una lesión impidió que Love fuera parte del éxito inicial del equipo, obligado a observar desde afuera el tramo más optimista de la franquicia desde que volvió a firmar en 2018 tras la salida de LeBron James. Después de su tan esperado regreso, los Cavs comenzaron a desmoronarse: 4-12 desde que Kevin volvió y anoche entró en una racha perdedora de cinco de los últimos seis y dos seguidos.

El jugador no ha experimentado muchas victorias en la temporada. Su camino en este 2021 es un obstáculo mental tras otro, lo que solo ha aumentado su insatisfacción con su estadía en Ohio. Probablemente Love no ayudará a apuntar a un puesto de Play-In si no que apunta más hacia otra dirección: llevar a los Cleveland Cavaliers a una eliminación temprana y con sueños de un buen puesto en la lotería del año que viene.

SEGUIR LEYENDO: