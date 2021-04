“¡Es terrible!”: la divertida confusión de Facundo Campazzo cuando intentó elogiar a un compañero de Denver

La divertida conferencia de prensa de Campazzo luego de vencer a los Grizzlies

Desde la lesión de Jamal Murray, base y estrella de los Denver Nuggets, el rol de Facundo Campazzo en la franquicia va tomando cada vez más protagonismo a medida que avanzan los partidos. Uno de los compañeros con los que mejor se combina es Michael Porter Jr. Desde la baja de Blue Arrow, la joven promesa elevó sus números con el objetivo de extrañar lo menos posible a su compañero y el argentino busca asistirlo en cada oportunidad que aparezca.

Luego de derrotar a los Memphis Grizzlies por 120 a 96, al ex Real Madrid le consultaron sobre el nivel de uno de los titulares. “Hola Facu. Lo siento mi español es muy malo por eso voy a preguntarte en inglés. Tuviste ese pase por detrás de la espalda a Michael Porter, ¿Cómo sentís la química entre ustedes desde que comenzaste a ser titular?”, preguntó el periodista norteamericano Joel Rush, quien compartió el momento en sus redes sociales.

Campazzo preparó su inglés, que cada vez mejora más, y respondió la consulta. “Él es un terrible... ¿Terrible? Terrible es bueno, ¿no? ¡No, no! Terrible no, lo contrario a terrible. Es un gran tirador”, corrigió entre risas teniendo en cuenta que en español el término muchas veces es utilizado como un elogio pero no iba a tener el mismo significado en inglés. En medio del divertido momento, salió con elegancia: “Es un gran tirador, está jugando muy bien y está ayudando al equipo a conseguir muchas victorias también. Tenemos que tomar ventaja de eso. Tuvo grandes tiros y un muy buen juego, en lo personal trato de buscarlo para que pueda anotar puntos”.

Facundo Campazzo y Michael Porter Jr. aparecen como una dupla positiva para Michael Malone (Foto: AP Photo)

La pérdida de Jamal Murray, por ahora, no afectó de manera negativa a los Nuggets: tienen el mejor récord de la NBA en los últimos 15 partidos. Además, Porter Jr. está promediando 25 puntos, 7 rebotes y 55% de tiros de campos desde la lesión de la estrella de la franquicia. Todo el esfuerzo que está realizando el equipo está a la vista y camina lentamente hacia unos nuevos playoffs.

Campazzo cada vez aceita más su rol de 3&D (triples y defensa) y estos últimos 11 duelos que quedan de temporada regular serán fundamentales. Su especialidad en retener a las estrellas sigue generando repercusión hasta dentro de la cancha. En la victoria frente a Portland Trail Blazers por 106 a 105, Facundo estuvo codo a codo frente a Damian Lillard.

Luego de varias insoportables posesiones, el base norteamericano frenó en uno de los costados de la cancha y miró fijamente al 7 para hacerle una pregunta. “Ey, ¿vos de dónde sos?”, consultó la estrella. Campazzo, según el newsletter semana que publica su equipo de prensa, respondió: “De Argentina”. Aquella noche en el Moda Center, Lillard tiró 9-23 de campo (39%), un porcentaje bajo para una figura destacada de la liga.

Facundo se volvió a ver las caras con Ja Morant y nuevamente fue victoria de los Nuggets (Foto: USA TODAY Sports)

Del lado ofensivo, Facu viene de dar 13 asistencias (récord personal) frente a los Houston Rockets y 8 en contra de los Memphis Grizzlies. Es tanto su impacto positivo también en el otro sector de la cancha que Juan Toscano Anderson, ala pivót estadounidense de orígen mexicano que defiende los colores de los Golden State Warriors, lo catalogó al argentino como “uno de los tres mejores pasadores del mundo”.

“Un poco mucho, ¿no? No sé si pienso en eso, en algo tan detallado. Yo intento disfrutar, poner mi juego para ayudar a ganar: me gusta mucho jugar al pick and roll, a pasar la pelota. Creo que muchas veces gano confianza desde la defensa y también en encontrar a mis compañeros en distintas ubicaciones. Agradecer a las palabras de Juan conmigo, disfruto mucho jugar en contra de él”, admitió Campazzo en referencia a semejante adjetivación de su estilo.

Pero lo que deberá mejorar en el frente ofensivo Facu es su porcentaje de tiros de campo. En los últimos cinco partidos, tuvo cuatro de ellos donde tiró por debajo del 38% y sólo uno donde realmente destapó sus cualidades anotadoras: 4-6 contra los Rockets. Por ahora, en la temporada promedia 5.3 puntos, 3.1 asistencias y 1.6 rebotes pero con cada vez más tiempo de juego, para Michael Malone es inevitable pensar que dichos números mejorarán de acá hasta el final de la temporada regular.

