Mick Schumacher reveló “el consejo más importante” que le dio su padre Michael sobre la Fórmula 1

Padre e hijo: Michael y un pequeño Mick en un karting (IG: @F1)

Mick Schumacher, hijo del heptacampeón de la F1, Michael Schumacher, brindó una entrevista íntima con el diario italiano La Gazzetta dello Sport. El piloto alemán, quien debutó semanas atrás en la máxima categoría del automovilismo internacional con el equipo estadounidense Haas, reveló cuál fue el consejo que le dio su padre sobre la Fórmula 1.

“El consejo más importante que me dio mi padre, cuando todavía corría en karting, fue que me divirtiera con lo que hacía. Y ver que ponía en práctica ese consejo era muy importante para él entonces. Si amas lo que haces, lo haces bien”, confesó el joven de 21 años. Mick también se refirió al peso de su apellido. En este punto aclaró que lo que busca es diferenciarse de su padre y poder hacer su propio camino. “Adoro a mi padre, creo que siempre hizo todo de la mejor manera. Pero no busco un modelo. Estoy centrado en mí mismo y quiero hacer mi propio camino”, continuó. Si bien detalló cuál fue la relación con su padre, no se refirió al estado de salud del heptacampeón, quien se recupera bajo absoluta reserva del accidente sufrido en diciembre de 2013 mientras esquiaba en los Alpes franceses.

Mick Schumacher todavía no sumó puntos en el campeonato (terminó 16° en las dos carreras disputadas) y tiene al ruso Nikita Masepin (también debutante en la F1) como compañero de equipo. El piloto de Haas valoró el respaldo de sus padres para llegar a la Máxima. Vale recordar que el joven de 22 años se inició en karting y dio los pasos previos por la Fórmula 4, la Fórmula 3 europea y la Fórmula 2, con varios títulos logrados. “Ellos me apoyaron en mi elección de dedicarme al automovilismo. Recuerdo bien cuando se lo dije a mi padre. Estábamos en Kerpen, en la pista de karts. Estuvimos charlando y me preguntó si consideraba las carreras como un simple hobby o como algo serio. Lo tenía claro: para mí era algo serio”, confesó.

El piloto alemán Mick Schumacher, hijo del heptacampeón de Formula Uno Michael Schumacher. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

Y agregó: “Llegué a Italia cuando tenía doce años y acá viví algunos de mis mejores momentos como piloto. Y conozco a Ferrari desde que era un niño. Sé que mi padre forma parte de la historia de esa escudería y saber que ahora yo también lo hago es algo muy lindo”.

También contó cómo está llevando su estadía en la Fórmula 1, pero aclaró que su objetivo máximo es ganar experiencia y seguir creciendo: “La F1 no es muy diferente de las categorías formativas. Básicamente, todo lo que aprendes en esas etapas de crecimiento, desde el kárting en adelante, forma parte de tu bagaje y te permite rendir en la F1. Sólo es cuestión de adaptarse al equipo, encontrar la dirección que te permita mejorar, ir rápido y ajustar bien el coche”.

“Quiero ver una mejora de acá al final de la temporada. Este es un año un poco especial, ya que conducimos los coches de 2020. A nivel de equipo hay que aprender lo antes posible lo que hay que hacer este año y lo que puede ayudar a empezar a desarrollar el coche para 2022, que será una temporada crucial”, finalizó.

Mientras tanto, Mick Schumacher recibió un gran elogio de parte del jefe de equipo Haas con el que compite en la Fórmula 1. “Es un piloto muy tranquilo, muy preparado. Nunca lo vi en estado de pánico ni sobreexcitado. Creo que es bastante bueno para tener solo 22 años. Está trabajando duro. Se prepara meticulosamente, está muy concentrado”, contó Günther Steiner sobre el perfil del hijo del siete veces campeón del mundo.

“Creo que en este momento está centrado en tener éxito en la Fórmula 1 y en tener un buen primer año, aunque será difícil. Es muy realista con lo que es factible y lo que no”, agregó continuó en declaraciones a la cadena RTL/ntv, en la antesala del Gran Premio en Portugal de este fin de semana.

“Siempre mantiene a su gente motivada. Un profesional. Como si llevara mucho tiempo haciendo esto. No deja nada al azar. Creo que eso es maravilloso y destacable”, cerró Steiner sobre el último campeón de Fórmula 2.

