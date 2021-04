Indisciplina por duplicado y una lección: Leo Astrada contó por qué borró a Maxi López de una lista de River para la Copa Libertadores

Astrada hablando de Maxi López

Una vez que se retiró del fútbol, con 34 años, Leonardo Astrada asumió la dirección técnica de River a comienzos de 2004. Varios de sus compañeros dentro de la cancha pasaron a ser sus dirigidos, entre ellos Maxi López, con quien tuvo una historia particular en sus comienzos como entrenador. Fue una anécdota donde el Jefe le dio una lección al por entonces juvenil delantero.

López la rompió en un partido por el torneo de verano en Mar del Plata, pero eso no le dio crédito para no respetar las reglas internas del plantel. “Fue figura contra Boca en Mar del Plata y al otro día llegó tarde al micro que nos llevó al aeropuerto. El martes llegó 40 minutos tarde al entrenamiento y cuando fui a dar la lista de la Copa Libertadores no estaba”, comenzó su relato el Negro Astrada, quien es panelista en el programa ESPN F360.

“El partido con Boca fue un sábado a la noche. El domingo salíamos a Buenos Aires a las 8:00 de la mañana. A esa hora se cerraba la puerta del micro y él no estaba. Lo dejamos en el hotel y se fue en taxi hasta el aeropuerto y subió al avión con el resto del plantel”, agregó.

“En el aeropuerto ya le puse cara y él sabía que había cometido un error. En ese momento tenía 19/20 años. Llegamos Buenos Aires, cada uno a su casa y el martes teníamos el entrenamiento. Arrancábamos a las 09:00 y llegó a las 09:40. A esa hora, a la casa, no se cambió. El miércoles había que entregar la lista para la primera fase de la Libertadores y quedó afuera. No hizo falta explicarle nada. Puse a un juvenil, algún chico de inferiores, de la Tercera”, afirmó Leo.

Maxi López ante la marca de Rolando Schiavi. El delantero de River también la rompió en el Superclásico por el Torneo Clausura de 2004.

El ex mediocampista central aseguró que otros jugadores de su plantel le pidieron explicaciones, pero no cambió su parecer. “Vinieron los compañeros a preguntarme por qué Maxi no estaba. Les dije que era porque no llegó a horario al micro en Mar del Plata y además llegó 40 minutos tarde al entrenamiento. Luego (Maxi López) la rompió en el torneo local porque variábamos mucho, y cuando se abrió la lista de la segunda fase estuvo adentro”, explicó.

“Conversé del tema con él en su momento, pero más que nada para hacerle ver la falta. A partir de ahí cambió la conducta de él y sirvió. A los chicos hay que encaminarlos”, concluyó.

Aquel semestre fue el último de Maxi en el equipo Millonario donde tuvo otra destacada actuación contra Boca, esta vez en La Bombonera, que fue triunfo de su equipo por 1-0 con un tanto de Fernando Cavenaghi.

Aunque en las semifinales de la Libertadores tuvo un trago amargo: en el Superclásico, River quedó eliminado por penales y el tiro de López lo atajó Roberto Abbondanzieri. Luego el atacante fue transferido al Barcelona en la segunda mitad de 2004. En tanto que Astrada siguió como DT en el equipo de Núñez hasta 2006.

