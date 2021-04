Impactante accidente en NASCAR: un auto se despegó de la pista y voló por el aire

Impactante accidente en NASCAR

Este domingo la Etapa 1 de la GEICO 500 en el Talladega Superspeedway de Alabama, Estados Unidos, fue escenario de un impactante accidente que afortunadamente no registró heridos pero que dejó imágenes que sorprendieron a millones de aficionados del automovilismo.

Es que el piloto Joey Logano quedó fuera de competencia luego de que su vehículo volara por el aire luego de que perdiera el control tras un toque con un rival. La escena del auto despegado del suelo y casi flotando parece inverosímil, digna de un videojuego. Pero fue real.

El episodio fue captado por las cámaras de la transmisión desde varios ángulos e incluso desde el vehículo de otro de los competidores, que venía por detrás y casi pudo esquivarlo.

El piloto de 30 años, que forma parte del equipo Tea Penske, dio cuatro vueltas en el aire y dejó a todos atónitos, hasta que por radio informó que se encontraba en perfecto estado. Incluso, tiempo después del impacto que lo obligó a abandonar (fue el único de los corredores que no completó la carrera) habló ante la prensa para comentar sus sensaciones sobre lo sucedido.

El momento en el que el coche de Joey Logano voló por el aire

“Supongo que no sé exactamente qué pensar. Es una consecuencia de esta competencia. Por un lado, estoy muy orgulloso de conducir un auto que es seguro y de poder pasar por un choque como este y salir y hablar de ello. Estoy feliz de estar vivo. Por otro lado, me pregunto cuándo vamos a parar, porque es peligroso hacer lo que estamos haciendo. Tengo una barra antivuelco en la cabeza. Eso no esta bien”, analizó.

Joey Logano no responsabilizó a nadie por lo ocurrido y explicó que es parte del NASCAR: “No es culpa de nadie. Denny (Hamlin) estaba tratando de avanzar y el 47 (Ricky Stenhouse Jr.) también. Es un producto de esta carrera. Sin embargo, tenemos que arreglarlo. Alguien ya se lastimó y todavía lo estamos haciendo, así que eso no es muy inteligente. Al mismo tiempo, estoy agradecido por conducir un auto que es tan seguro y lo que el equipo Penske ha hecho por la seguridad de estos autos para que yo pueda vivir para hablar de ello y volver”.

Su referencia fue sobre lo ocurrido a Ryan Newman en la última vuelta de las 500 Millas de Daytona celebradas el año pasado. El experimentado corredor norteamericano tuvo que ser ingresado de urgencia luego de que su vehículo fuese tocado por detrás y como consecuencia chocara contra la pared de seguridad para luego dar varios giros y terminar en llamas.

“Tuve suerte de que no me golpearan mientras estaba en el aire”, declaró Logano sobre el accidente que protagonizó este domingo, el quinto en sus últimas seis carreras.

