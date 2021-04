La profunda reflexión de Kevin de Bruyne contra la Superliga europea: “Sé que soy parte del negocio, pero sigo siendo un niño que ama jugar al fútbol”

De Bruyne es uno de los primeros futbolistas de los clubes fundadores en manifestarse (Reuters)

Ni siquiera se han cumplido 48 horas de la emisión del comunicado que anunció la creación de la Superliga y el caos en el fútbol europeo es total. En medio de las declaraciones cruzadas entre dirigentes, autoridades, ex futbolistas y entrenadores, ahora son los propios jugadores los que han comenzado a pronunciarse al respecto. Kevin de Bruyne, cuna de las grandes figuras del Manchester City, se expresó mediante una carta que compartió en las redes sociales.

“Este hombre surgió de un pequeño pueblo de las afueras de Bélgica soñando con jugar en el mejor nivel posible. He representado a las ligas de Bélgica, Alemania e Inglaterra y he representado orgullosamente a mi país. He trabajado y competido contra todos tratando de ganar lo último. Pero lo más importante de esto es la palabra COMPETIR”, escribió el mediocampista belga en una clara postura contra el nuevo certamen que su club fundó junto a otros 11 equipos.

“Con todos los eventos que han sucedido en los últimos días es un buen momento para que todos nos juntemos y tratemos de trabajar por una solución. Todos sabemos que es un gran negocio y sé que soy parte de él, pero sigo siendo ese niño que solamente ama jugar al fútbol. No se trata de una determinada entidad en este caso, se trata del fútbol de todo el mundo. Sigamos inspirando a las próximas generaciones de futbolistas y que los fans sigan soñando”, cerró el jugador de 29 años.

Los 12 clubes fundadores

Una postura similar había tomado su entrenador, Pep Guardiola, quien declaró: “No es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y éxito”. Esta sentencia del español estuvo asociada a que no habría descensos y ascensos en esta Superliga europea que ya cuenta con 12 clubes fundadores, a la espera de seducir a otras tres instituciones para completar un combo de 15 equipos fijos. Los restantes 5 se agregarían por “méritos deportivos” que por el momento no fueron definidos al menos públicamente.

“Puedo darles mi opinión sobre lo que sé hoy, pero solo hay una declaración y no más que eso. Me encantaría que el presidente del comité diera la vuelta al mundo y explicara el motivo. Apoyo a mi club, conozco a la gente y soy parte de este club, pero también tengo mi propia opinión. Me encantaría ser claro cuando tengamos toda la información”, reconoció en la conferencia de prensa que brindó como previa al duelo del miércoles ante el Aston Villa por la Premier League.

Otro jugador que se expresó por estas horas fue Luke Shaw del Manchester United, quien también emitió un comunicado en las redes sociales: “Hay mucha pasión alrededor del mundo por el fútbol y he tenido el privilegio de experimentarlo en primera mano, sin embargo estoy preocupado de que estos cambios puedan impactar al deporte que yo y millones de personas amamos”, señaló.

“Nosotros hemos estado sin aficionados en los estadios por más de un año hasta ahora y sé cuánto los extrañamos en cada partido. Fans y jugadores deberían tener siempre una voz y su opinión debe ser tenida en cuenta”, sostuvo el jugador de 25 años.

Luke Shaw es una de las figuras del Manchester United (Reuters)

Estas cartas salen a la luz en medio de los rumores de que dos de los conjuntos que lanzaron el proyecto podrían desistir del mismo. Según indicó el periódico inglés The Guardian, tanto el Chelsea como Manchester City estarían analizando la posibilidad de dar marcha atrás en su decisión y dejar de ser clubes fundadores de la nueva Superliga europea de fútbol. El medio británico indica que al menos la mitad de los participantes de esta alianza están comprometidos con seguir cueste lo que cueste, mientras que los otros se sumaron al proyecto por diferentes factores.

Uno de los motivos por el cual las instituciones optaron por firmar el acuerdo fue porque recibirán una sustanciosa cantidad de dinero, mucho mayor a la que perciben hoy en día por parte de la UEFA. La otra, en la cual estarían alineados los dos equipos de la Premier League que disputarán las semifinales de la Champions League, estaría en línea con que no querían perderse de algún nuevo beneficio económico o deportivo.

SEGUIR LEYENDO: