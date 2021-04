Guardiola rompió el silencio y apuntó contra la Superliga europea: “No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder”

"No es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y premio", señaló el entrenador del Manchester City Josep Guardiola (Foto: Reuters)

Era una de las voces más esperadas en medio de este tema repleto de controversias y discusiones cruzadas. Josep Guardiola es el entrenador del Manchester City, uno de los 12 clubes fundadores. Pero también es uno de los personajes más importantes del mundo del fútbol, acostumbrado a ser franco en sus declaraciones. Y así lo fue para referirse a este tema: “No es deporte cuando no existe la relación entre esfuerzo y éxito”.

La sentencia estuvo asociada a que no habría descensos y ascensos en esta Superliga europea que ya cuenta con 12 clubes fundadores, a la espera de seducir a otras tres instituciones para completar un combo de 15 equipos fijos. Los restantes 5 se agregarían por “méritos deportivos” que por el momento no fueron definidos al menos públicamente.

“Puedo darles mi opinión sobre lo que sé hoy, pero solo hay una declaración y no más que eso. Me encantaría que el presidente del comité diera la vuelta al mundo y explicara el motivo. Apoyo a mi club, conozco a la gente y soy parte de este club, pero también tengo mi propia opinión. Me encantaría ser claro cuando tengamos toda la información”, reconoció en la conferencia de prensa que brindó como previa al duelo de mañana ante el Aston Villa por la Premier League.

“Si me preguntas porqué se han elegido estos equipos para jugar esta hipotética competición en el futuro... No es un deporte si no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa. No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder . He dicho muchas veces que quiero tener éxito en la Premier League, no solo en un grande. No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más. Es un embrión que aún no respira. Solo es un comunicado. No está respirando. Es una realidad. Jugaremos la Champions League la semana que viene y la temporada que viene intentaremos llegar a la final. Jugaremos en Europa porque lo merecemos”, sentenció.

Noticia en desarrollo...