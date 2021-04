Grave accidente en MotoGP: un piloto sufrió severos golpes en su cabeza y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital

El grave accidente de Jorge Martín en MotoGP

La tercera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal del MotoGP tuvo que ser detenida por el grave accidente que sufrió el español Jorge Martín. A bordo de su Ducati, el piloto se despistó en una de las curvas del Autódromo Internacional do Algarve y su cuerpo dio varias vueltas en el aire, lo que provocó que rebotara en varias ocasiones contra la leca de protección.

Según indicó el médico responsable de la categoría Ángel Charte, Martín sufrió traumatismo craneoencefálico, diversos politraumatismo y la fractura en una mano y un pie. El corredor español de 23 años, que está haciendo su estreno en la máxima categoría del motociclismo mundial luego de su participación en el Moto2, perdió el control de su Ducati cuando restaban poco más de cinco minutos para la finalización de las prácticas en el circuito de Portimao.

Una vez que se produjo el accidente, rápidamente los médicos del circuito se acercaron al cuerpo del español para conocer su estado y allí pudieron confirmar que estaba consciente y estable para trasladarlo a un centro médico. De esta manera, una ambulancia vino a buscar a Martín y un helicóptero lo trasladó a un centro asistencial.

Martín fue atendido rápidamente por los médicos del circuito

“Está bien, consciente, orientado y hemodinámicamente estable”, indicó el director médico Charte. Por este motivo, el nacido en San Sebastián de los Reyes, Madrid, fue declarado “no apto” para el GP en Portugal, sede de la tercera fecha del campeonato mundial.

“Ha tenido un traumatismo severo de alta energía con varias vueltas de campana; inicialmente estaba consciente en el suelo y cuando lo han comenzado a atender los médicos en el punto del incidente, pareció perder ligeramente la conciencia”, explicó la dirección médica de la categoría.

“El diagnóstico inicial de Jorge Martín es traumatismo craneoencefálico, con politraumatismo de importancia y posibilidad de varias fracturas, seguramente en mano y pie. Aquí no lo hemos podido determinar porque la calidad de los aparatos de radiografía no es buena y por ese motivo hemos decidido llevarlo al Hospital de Faro para realizar TAC completo de todo el cuerpo”, confirmó Charte.

“Inicialmente el pronóstico no es grave, es reservado, y habrá que ver a lo largo del día de hoy cómo evolucionan las contusiones que ha tenido y sabremos si hay más fracturas o no. No sé si las fracturas requerirán intervención quirúrgica, aunque hay una que no me gusta mucho pero quiero tener un escáner, que será mucho más fidedigno, y nos dirá si ha de pasar por el quirófano o no”, agregó el responsable médico, quien también confirmó que la lesión que le preocupa “sería la de una mano, pues la exploración de la rodilla, inicialmente, es normal”.

Martín dio varias vueltas en el aire después de su despiste

Jorge Martín venía de lograr su primer podio en el MotoGP: en la pasada fecha, que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Losail, de Doha, el piloto de Ducati terminó en el tercer puesto detrás de los franceses Quartararo (Yamaha) y Zarco (Ducati).

SEGUIR LEYENDO: