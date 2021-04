Explotó la polémica tras la llegada de Gabriel Deck a la NBA: una crítica feroz de un especialista desató el debate en redes

Gabriel Deck, flamante fichaje de los Oklahoma City Thunder

La repentina contratación de Gabriel Deck, una de las principales figuras del Real Madrid de España (considerado como la mejor institución del mundo FIBA), por los Oklahoma City Thunder generó un gran revuelo dentro de la prensa estadounidense.

Todo se generó a raíz del artículo escrito por John Hollinger en The Athletic. El hombre que llegó a formar parte de la gerencia de los Memphis Grizzlies minimizó las cualidades basquetbolistas oriundo de Santiago del Estero, se vio sorprendido por su desembarco en la NBA y no le auguró un prometedor futuro en la mejor liga del planeta.

John Hollinger criticó el fichaje del Thunder por Gabriel Deck

“No es una coincidencia que haya firmado por 3,9 millones. ¿Es un jugador para la NBA? Probablemente no . Falló cuando trató de dejar una buena impresión en el Hoop Summit de 2013, donde no anotó puntos. Y nadie lo eligió en el Draft en 2017”, comenzó su relato, centrando su análisis en el irregular andar que tuvo el Tortu en un torneo con distintas jóvenes promesas hace ya 8 años. Además, rememoró que en su momento no fue elegido por ninguna franquicia durante la noche del Draft. “Tiene 26 años y viene de jugar en España como un ala-pivot con un estado atlético limitado . Con todas las personas que hablé, nadie cree que sea un prospecto para la NBA”, subrayó.

Además de analizar cómo se dio su salida de la Casa Blanca, Hollinger sostuvo que no tendrá un prometedor andar en la liga: “En el mejor escenario podría arreglárselas con inteligencia y astucia para hacerse un hueco en la rotación. La única ventaja de Deck fue que estaba disponible a través de un buy-out (con cláusula de salida) durante la temporada, una rareza en los contratos europeos”.

Carlos Morales defendió a Gabriel Deck

Uno de los primeros en salir en su defensa fue Carlos Coach Morales, reconocido relator de básquet y entrenador. “Los comentarios de John Hollinger en The Athletic acerca de Gabriel Deck demuestra una falta de conocimiento que me dice una cosa con certeza: nunca lo han visto jugar. ¿No es atlético? ¿Haciendo referencia a no anotar en un juego de Nike Hoop Summit en 2013 o no ser seleccionado en el draft en 2017? ¡Por favor!”, disparó.

Como bien remarcó Huevo Sánchez, el entrenador que transformó a Deck en Quimsa a la posición de 3, en diálogo con Infobae, una de las principales virtudes del nacido en Colonia Dora es su condición atlética y brazos largos, algo que es muy buscado entre los scouts de la NBA.

Morales prosiguió con su férrea defensa subiendo un compilado con las mejores jugadas de Gabriel Deck en el Mundial de China 2019, torneo en el que fue fundamental para obtener el subcampeonato y encandiló a Kobe Bryant. “Para todos ustedes que quisieran saber un poco más sobre este tipo que ‘probablemente no es un jugador de la NBA’ y posee ‘atletismo limitado’”, escribió.

Carlos Morales respaldó el arribo de Gabriel Deck a la NBA

“Tortuga venía en una carrera muy saliente, comenzaba a tomar protagonismo en el Real Madrid y a nivel mundial empezó a mostrar sus atributos. Kobe lo vio antes que yo y en los últimos dos años ya me iba preguntando más seguido. Yo estaba en San Antonio el día del draft que le correspondía a Deck, hace tres o cuatro años y no lo eligieron. Tortuga estaba último entre los proyectos de San Antonio en su rol y eso me quedó grabado en la memoria. A partir de ahí siguió creciendo, lo mostró en el Mundial y ni hablar en Madrid. Ahora se le va a dar la oportunidad y estoy muy contento por eso”, comentó Manu Ginóbili en las últimas horas.

Precisamente Manu había detallado tiempo atrás que el propio Kobe Bryant quedó encandilado con su rendimiento en el Mundial: “Quedó enamorado de Tortuga y se lo conté después: que Kobe se había vuelto su fan y que se lo quería llevar a los Lakers”, relató el emblema de los Spurs.

Su nueva casa será el Oklahoma City Thunder, un equipo que se encuentra en plena reconstrucción. Actualmente se ubica en el puesto 13° de 15 equipos en la Conferencia Oeste, con un registro de 20-33. Viene de caer en nueve de sus últimos diez encuentros y tiene fuera de las canchas a su figura, el base canadiense de 22 años Shai Gilgeous-Alexander (fascitis plantar).

Vale recordar que Deck será el 14º deportista nacido en Argentina que jugará en la NBA: anteriormente pasaron Juan Ignacio ‘Pepe’ Sánchez, Rubén Wolkowyski, Manu Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino, Patricio Garino y Facundo Campazzo.

