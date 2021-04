El ácido posteo de Nocioni contra los compañeros de Campazzo en Denver Nuggets y la banca de Manu Ginóbili

Andrés Nocioni y Facundo Campazzo festejan un triunfo en 2016 (Télam)

El furor que causó la llegada de Facundo Campazzo a la NBA calentó las noches argentinas. Los amantes del básquet madrugan para no perderse los partidos del cordobés en Denver Nuggets y las redes explotan con comentarios sobre el base de 30 años. Como el de un ex compañero suyo en la selección, que lo bancó en su último partido en la madrugada del jueves ante San Antonio Spurs.

Se trata de Andrés Nocioni que con sus divertidos posteos apeló a la ironía para referirse a la actitud de los compañeros de Facu, quien volvió a ser titular en la victoria por 106-96. Frente a la irregular actuación de Campazzo en la primera mitad, el ex alero de la selección argentina con cierta ironía criticó el modo de actuar de los jugadores de Denver con el argentino.

“Facu pasó por la cancha como yo paso una tarde cualquiera acá en mi casa: nadie me da ni cinco de bola”, posteó Chapu Nocioni en su cuenta de Twitter. De inmediato se sumó su ex compañero en la Generación Dorada, Emanuel Ginóbili quien redactó: “Excelente. Picante. Estas fino Andrés”.

Luego de la segunda mitad del partido, Campazzo mostró más participación y pudo brindar variantes más importante para la victoria de su conjunto sobre el texano, con el que volverá a medirse este viernes a las 22:00 horas de la Argentina.

Más allá de su actuación en la madrugada argentina, horas antes del encuentro, la cuenta de Twitter que maneja la comunicación de Campazzo (@TeamFacu7) destacó el tremendo elogio de parte de Gregg Popovich. “La forma con la que juega ahora es como ha jugado siempre; es competidor, aguerrido, intenso. Él realmente cambia el juego, infundiendo energía para todos sus compañeros”, valoró el histórico entrenador de los Spurs, elenco al que comanda desde 1996, que dirigió a Manu Ginóbili y que ha conseguido cinco campeonatos de la NBA.

En tanto que Nocioni, luego de su retiro, se dedicó a los medios donde tuvo su programa televisivo y también fue comentarista. Más tarde empezó mostrarse muy seguido en sus redes sociales donde analiza el presente del básquet y en particular la NBA, donde jugó en tres equipos, Chicago Bulls (2004-2009), Sacramento Kings (2009-2010) y Philadelphia 76ers (2010-2012).

También el ex jugador demuestra que no perdió su gracia con comentarios que hacen divertir mucho a sus miles de seguidores como en uno de sus últimos posteos en Instagram, cuando se refirió a los códigos de vestimenta de la liga y la manera de vestirse que tienen los basquetbolistas hoy. Aprovechó para recordar cómo en su época en la NBA.

“Cuando llegué a la NBA, la gente de Chicago me puso a una persona que me acompañó desde el comienzo para que la adaptación fuera más llevadera. Una suerte de tutor, que siempre colaboró conmigo. Es más, en un momento me llevó a comprar trajes. Fuimos al mismo lugar al que iba Scottie Pippen. Yo no cazaba una, pero sí recuerdo que me gasté una fortuna”, comenzó.

“A las pocas semanas la liga anunció un dress code para los jugadores. Había que vestirse con pantalón de vestir, saco y camisa. Para viajes o para los ingresos al estadio se podía usar ropa de oficina, pero para los partidos, directamente se exigía traje. Así que yo invertí fuerte. Porque quería dar una buena imagen”, recordó.

“El tema es que era un quilombo. Tardaba horas en armar la valija para las giras, tenía que meter portatraje, pensar cuánta ropa llevaba, combinar colores, zapatos, medias… Y ahora veo a Irving llegar de jogging y con una suerte de bastón de madera y no lo puedo creer. Algunos jugadores ya van a los partidos vestidos como para ir a bailar”, describió.

“Estoy a favor de la informalidad, porque antes era muy estresante la situación. Pero esto es desmedido. Además me calienta porque todos mis trajes me quedaron grandes. Hoy destiné toda la mañana a buscar fotos para ilustrar este posteo. Díganme si no tengo razón. Mención especial para el querido Russ West”, concluyó.

