7 frases de Pep Guardiola: “El fútbol es un negocio”, por qué hay que jugar lento y los jugadores con los que no tiene mejor relación

Pep Guardiola es uno de los entrenadores más respetados del fútbol mundial (Reuters)

Pep Guardiola se ha ganado el respeto y la admiración de millones de aficionados en todo el planeta y de miles de colegas que aprenden y copian sus estrategias para sus propios equipos en búsqueda de mejorar el nivel de sus planteos. Es así que el español, ganador de dos Champions League con el Barcelona, es palabra autorizada para hablar sobre fútbol y en esta ocasión brindó una entrevista a ESPN Brasil en donde no se refirió específicamente al aspecto estratégico del juego, sino a todo lo que lo rodea.

En este marco, contó algunos detalles de cómo son los vínculos que se generan dentro de la convivencia de un vestuario y pese a que no dio nombres propios, dejó varias definiciones: “En el Barcelona tuve relaciones mucho más cercanas con unos jugadores que con otros porque hay muchos jugadores que piensan en el bien común, y me siento mucho más cerca de este tipo de jugador que de los que solo piensan ‘yo, yo, yo’. Estos, cuando tenemos que usarlos, los usamos, y cuando no los tenemos que usar, no los usamos”.

En el fútbol, las transferencias y los cambios de ciclo obligan a los entrenadores a tener intensos períodos de contacto con sus dirigidos que tienen fecha de vencimiento, por eso muchas veces hay que enfrentarse al dolor al comprender que los caminos deben bifurcarse, aunque de todo siempre se toman lecciones: “A lo largo de las temporadas, las relaciones con los jugadores siempre dejan cicatrices, pero también mucho aprendizaje. Se aprende de todo. Pero la relación entre el entrenador y los jugadores depende de ellos y no del entrenador. Hay jugadores que se merecen tener una relación cercana y otros una relación más distante”.

Con el Manchester City busca su tercera Premier League (Reuters)

Por otra parte, a Guardiola no le tembló la voz al hablar del negocio en el que se ha convertido el fútbol. Los millones que mueve día a día y la industria que se ha generado hace imposible que esto pueda negarse, pero dentro de ese universo él ha encontrado su rol: “El fútbol es un negocio que consiste en que el día que el árbitro pite y empiece el partido tú lo ganes. Aparte de eso si somos más o menos amigos eso no importa. Esto es un negocio. Y aquí estoy yo con el objetivo de sacar lo mejor de los jugadores. Tienen que jugar bien en beneficio de nuestro club y para que la afición esté contenta. Tener buenas relaciones es fantástico. Pero para mí sean buenas o malas es lo mismo porque esto es un negocio”.

El español revolucionó el fútbol con el Barcelona desde su asunción en 2008, pero también pasó por el Bayern Múnich y ahora triunfa en el Manchester City, club con el que ganó ya dos Premier League y es líder del torneo actual. Pese a que muchos analistas señalaban que su juego de tenencia y circulación no se iba a adaptar al fútbol británico, rápidamente demostró que era posible.

“(El fútbol inglés) Era muy directo, box to box, con muchas disputas de balón. Nosotros intentamos no hacer nada de eso. Para eso vine aquí. Sentí la sensación después de la segunda vez que ganamos la Premier que ya lo hicimos. Que vinimos aquí para eso y ya lo hicimos. Pero cuando te sientes bien y crees en ti mismo y en lo que hacemos piensas: ‘¿Por qué no, por qué no tratar de llevar esto más lejos?’”.

Guardiola sigue teniendo una relación de amistad con varios de sus ex dirigidos en el Barcelona (Reuters)

Pese a esto, no se animó a decir que él y su equipo hayan cambiado la forma de jugar en la Premier: “La historia lo juzgará y lo dirá. Creo que sería presuntuoso de mi parte decir que hicimos algo diferente a lo que se hizo antes. Puedes decir, sí, que hicimos las cosas a nuestra manera. Eso lo puedes decir con seguridad”.

En la actualidad, los principales equipos del mundo como el París Saint-Germain (PSG), el Bayern Múnich o hasta el Liverpool, campeón de la Champions 2019, apuestan por un juego más directo y de menor transición, con puntas tenaces que no le dan respiro a los rivales. En este contexto, Guardiola insistió que aún puede llevar adelante su propio estilo y obtener resultados en el terreno de juego: “Porque para jugar rápido, primero debes jugar lento. Y para jugar hacia adelante, primero debes producir. Cuando estás un poco más lento, ves las cosas más claras, lo que te hace interiorizar ciertos movimientos y cualidades. La toma de decisiones en las situaciones más complicadas, en las áreas, son más claras y nítidas”.

“Por supuesto que me encantaría hacer todo a 200 kilómetros por hora y marcar 200 goles en diez minutos, pero eso es imposible. Me gusta un juego más pausado, no lento, para que en el momento adecuado podamos utilizar mejor las cualidades de los jugadores. Por suerte aquí en Manchester tenemos muchos y muy buenos”.

