La cruda historia del ex arquero del Manchester United que pensó que moriría por su adicción al alcohol: “Las cantidades que tomaba por día eran de locos”

Carroll llegó al Manchester United durante su época de esplendor (Foto: Shutterstock)

Nació en Irlanda del Norte y lo compró el Manchester United durante su época dorada con Sir Alex Ferguson a la cabeza. Roy Carrol abrió el corazón para relatar sus problemas de adicción al alcohol y contar la depresión que padeció a lo largo de su carrera profesional. Una de las grandes figuras de los arcos durante el año 2005 en el Reino Unido, tuvo un gran declive en lo personal principalmente luego de una importante lesión cuando defendía la camiseta del West Ham.

La salud mental es un tema importante en el ambiente del fútbol y Roy volvió a dar un ejemplo al respecto. Al no poder jugar y tener tiempo de más en su casa, sus problemas arrancaron lentamente. “Nunca había tenido una lesión con recuperación a largo plazo. No estaba mentalmente preparado para eso. Estaba solo en una habitación oscura, tomando grandes cantidades. No tenía ayuda del mundo exterior”, reveló en charla con el diario británico Daily Mail.

Y agregó sobre cómo su personalidad tapaba la realidad: “Nadie sabía que estaba mal porque nunca lo hablé al respecto. Todos pensaban que era la persona más feliz del mundo pero la realidad es que llegaba a mi casa, cerraba la puerta, me golpeaba la cabeza contra la pared y me ponía a tomar”.

Roy defendió el arco de su país en 45 ocasiones (Foto: Shutterstock)

Además, explicó que la adicción al alcohol y la tristeza iban de la mano. “El alcohol era una manera de hacer desaparecer la depresión. Cada día que pasaba estaba peor, no funciona. Fui a rehabilitación por la gente que me rodeaba: mi esposa, mi agente y mis amigos. No veía qué estaba mal con mi vida, ese era el gran problema”, explicó el futbolista de 43 que todavía continúa en actividad en la liga semi profesional donde defiende el arco del Dunfannon de Irlanda del Norte.

Por otro lado, reveló que si no hubiera entrando en tratamiento para abandonar la bebida, podría haber muerto por exceso: “Las cantidades que tomaba por día eran de locos. Si no hubiera parado, hoy no estaría acá hoy. Siento que mi cuerpo no lo hubiera aguantado. Pero nunca tuve un momento en el que me quisiera suicidar. Si moría, era por el alcohol. Simplemente no me despertaba una mañana”.

Para cerrar, confesó que es una batalla que pelea día a día. “Pero la depresión va a volver, siempre vuelve. Nunca me la voy a sacar de encima. A un montón de futbolistas le sucede lo mismo que a mí pero no lo cuentan en público. Lo mantienen escondidos”, declaró Roy. Y concluyó con un ejemplo actual: “Los jugadores reciben abusos en las redes sociales todos los días en el día de hoy. Mi consejo es que se alejen de ellas. Los trolls sólo quieren arruinar las vidas de los demás. Mi gran problema fue estar pendiente de las opiniones de los demás. Hoy tengo otra perspectiva y no me importa lo que digan de mí”.

El arquero pasó por el Hull City, Wigan, Manchester United, West Ham, Rangers, Derby County, Odense, Ofi Crete, Olympiakos, Notts County, Linfield y disfruta la actualidad en el Dunganonn, de la Primera División de Irlanda del Norte. Además, defendió el arco de su nación en 45 ocasiones entre 1997 y 2017.

