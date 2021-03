Adriano, protagonista de un escándalo tras su mudanza a un hotel de Río de Janeiro: aseguran que mantiene un “triángulo amoroso”

Adriano estaría en un "triángulo amoroso" con Micaela Mesquita y Victoria Moreira, quienes fueron sus novias en el pasado

Si hay alguien que vive la vida a su manera y con sus improntas, es Adriano Leite Ribeiro. El ex delantero que supo brillar en grandes equipos como Flamengo, Inter y Roma decidió vender su casa cotizada en 1.600.000 dólares y se mudó a un hotel de lujo. Luego de su último paso por el Miami United FC en 2016, el brasileño optó por vivir un estilo de vida que llamó la atención de muchos de sus fanáticos.

Pero más allá del cambio de vivienda que fue noticia, nuevamente está en la portada de los diarios brasileños porque habría estado saliendo con dos mujeres al mismo tiempo durante el último tiempo. Según informó el medio local Extra, testigos vieron a la modelo Micaela Mesquita, de 23 años, frecuentando el hotel donde se encuentra el histórico delantero. La relación se habría iniciado a comienzos del 2015 y ella llegó a definirse en su momento como “la nueva emperatriz”, bromeando con el apodo del delantero “El emperador”. Sin embargo, el vínculo no fue el esperado y tuvieron intermitencias, más allá de que se conocieron fotos juntos de ellos en 2016 y 2018.

Micaela Mesquita fue la pareja de Adriano en el 2015: aseguran que volvieron a verse

Lo llamativo de la situación es que, según advirtió el medio brasileño, a la vez sigue relacionado con Victoria Moreira. Se conocieron a finales del 2019 y en junio del 2020 se comprometieron, aunque esa declaración de amor con la estudiante de medicina tampoco prosperó. “Miren, gente, la persona con la que estuve es muy falsa. Me equivoqué. Pero seguiré con mi vida, como siempre”, declaró por entonces el ex futbolista. Sin embargo, la llama de la pasión pareció volver a nacer y aseguran que se estuvieron viendo en el último tiempo: era quien “siempre estaba” con Adriano en la lujosa suite que alquiló.

El caso es que Extra afirma que Adriano esperaba a que Victoria haga un viaje a Itaperuna, su ciudad de origen a unos 230 kilómetros de Río de Janeiro, para invitar a Micaela al hotel. “Pero no sale en público con ninguno de los dos para que no lo atrapen. El triángulo amoroso ha durado unos tres meses”, advirtieron en la publicación.

Tras conocerse la noticia, Adriano ironizó en sus redes sociales sobre el tema: “No son dos ex novias, son cinco”, escribió en un posteo de Instagram que superó los 300 mil me gusta.

Adriano y Victoria Moreira en el pasado

Estiman que el Emperador (39 años) gasta unos 14 mil dólares por mes para costear esa vida de hotel de Bara do Tijuca, antes de mudarse definitivamente a otra casa. Antes de irse de su antigua vivienda, cargó solamente algunos elementos personales y las estatuillas que luce en su vitrina (medallas, botines de oro y premios a mejor jugador).

Adriano junto a amigos y familiares disfrutando de las instalaciones del hotel en el que vive

“Solo me sentía feliz bebiendo toda la noche. Bebía todo lo que me ponían delante: vino, whisky, vodka, cerveza, mucha cerveza. No paraba de beber, y tuve que dejar el Inter porque me trajo problemas con el DT Roberto Mancini y no sabía cómo disimularlo. Llegaba borracho por la mañana a los entrenamientos. Me presentaba y me llevaban a la enfermería y le decían a la prensa que sufría dolores musculares”, confesó hace algún tiempo sobre el difícil momento que atravesó tras la muerte de su padre, un hecho que cambió el curso de su carrera según afirmaron algunos ex compañeros.

Hoy con casi cuatro décadas de vida planea aprovechar cada rato y, al menos por ahora, se mantiene alejado de la favela Vila Cruzeiro en la que se crio y supo frecuentar tras su retiro. Obviamente, aprovecha darse estos gustos junto a las personas de su círculo íntimo. “Si vives en una favela, no ves mucho futuro, pero siempre traté de apuntar un poco más alto gracias al fútbol”, había dicho tiempo atrás sobre su vida en la favela de niño.

Adriano está viviendo en la suite presidencial de un hotel mientras busca una nueva casa

SEGUIR LEYENDO: