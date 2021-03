El sugerente mensaje de Neymar a la cantante argentina Emilia Mernes tras los rumores de romance

Emilia Mernes fue una de las pocas invitadas a la fiesta de fin de año que realizó Neymar

Los rumores aparecieron justo en el primer día de este año. La fiesta que Neymar organizó en Brasil para recibir el 2021 había generado polémicas en su país, pero él se encargó de asegurar que sería una celebración íntima. Entre esas personas de su círculo más cercano estaba la cantante argentina Emilia Mernes, una de las invitadas a la fiesta VIP en Río de Janeiro. Ambos compartieron un video en redes sociales cantando y realizando una coreografía. Rápidamente, los rumores sobre el vínculo que mantenían se esparcieron por el mundo.

En las últimas horas, Ney volvió a alimentar esas versiones de ¿romance?: “Yo aquí y tu allá”, tuiteó la cantante argentina en su cuenta de Twitter donde tiene casi 200 mil seguidores. “¿Y por qué eso?”, le contestó el brasileño con un emoji de risas desde su perfil en la red social donde es seguido por más de 52 millones de usuarios.

El atacante del París Saint Germain, que ayer miró desde la tribuna el empate 1-1 ante Barcelona que marcó el pase del combinado francés a los cuartos de final de Champions League, habitualmente comenta o le pone like a los distintos posteos de la cantante argentina en Instagram.

Mernes, de 24 años, intentó esquivar los rumores de romance con el futbolista hace algunas semanas atrás. “No soy la novia, somos muy buenos amigos con Neymar. Él es un amor. Es una persona muy genuina, simple. Nos conocemos hace dos años más o menos, él me conoció por mi música y me escribió por eso. Y a partir de ahí nunca más cortamos vínculo así que yo lo quiero mucho. Es una gran persona”, dijo en un Instagram Live con Gente.

La popular artista local saltó a la popularidad cuando formó parte de la banda uruguaya de cumbia Rombai. Sin embargo, dejó la agrupación musical en el 2018 e inició un camino como solista: cosechó éxitos recientes como “Bendición” (que cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en Youtube) o “No más”, que tuvo una gran recepción en Brasil tras la versión que contó con la colaboración de la cantante Bianca Coimbra. Además, Emilia será parte del elenco de la serie “Entrelazados” que lanzará Disney con Carolina Domenech, Elena Roger y Benjamín Amadeo como actores principales.

Con casi 2 millones de fanáticos en Instagram, la nacida en Nogoyá (Entre Ríos) tiene un seguidor en particular que se roba todas las miradas ante cada comentario: Neymar. Más allá de ponerle emojis con corazones en algunas fotos, esta vez su frase rápidamente volvió a plantear los interrogantes sobre el buen vínculo de amistad que sostienen desde hace tiempo y que salió a la luz durante la exclusiva fiesta de fin de año.

Emilia Mernes compartió su look en la fiesta de fin de año de Neymar

Neymar, por lo pronto, continúa recuperándose de la lesión en el aductor izquierdo que sufrió en febrero y lo quitó de la cancha de los dos duelos contra Barcelona por Champions League.

Neymar con Emilia Mernes

