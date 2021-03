“Méndigo intento de periodista frustrado”: Saúl “Canelo” Álvarez arremetió contra David Faitelson por criticarlo

David Faitelson inició una serie de críticas contra el "Canelo" Álvarez por su "mediocre" actuación del sábado. (Foto: Archivo)

La noche del sábado 27 de febrero, Saúl “Canelo” Álvarez unificó su título de campeón en los pesos supermediano al derrotar a Avni Yildirim por nocaut técnico. En tres rounds el boxeador mexicano consiguió la victoria.

Por la rapidez con la que terminó la pelea y el poco espectáculo que ofrecieron los boxeadores, algunos periodistas deportistas afirmaron que la pelea estaba arreglada. Este lunes 1 de febrero el debate continúa sobre las acciones del jalisciense.

Uno de los principales críticos fue David Faitelson quien compartió su opinión a través de Twitter y afirmó que tanto como Saúl Álvarez como Eddy Reynoso, el entrenador del boxeador mexicano, sabían de “las carencias” del turco Yildirim y que la pelea fue “bochornosa” para el deporte.

El comentarista deportivo criticó fuertemente al "Canelo" y su equipo de entrenamiento (foto: captura de pantalla Twitter)

“Saúl Álvarez @Canelo y Eddy Reynoso @CANELOTEAM actuaron con alevosía y ventaja. Ellos sabían de las grandes carencias del turco Yildirim y aceptaron subir al ring con él. El resultado, un espectáculo bochornoso para un deporte como el boxeo. ”El Canelo” no tiene necesidad de ello”, sentenció en su red social.

Su publicación la compartió alrededor de las 12:38pm, hasta el momento suma más de mil 500 “me gusta” y 121 retiuts. Para la 1:10pm el entrenador del tapatío reaccionó al comentario con groserías e insultos calificó a Faitelson como una persona tóxica en el desarrollo de su profesión.

Eddy Reynoso respondió los comentarios de Faitelson (Foto: captura de pantalla Twitter)

“Hay personas “TÓXICAS " en el periodismo deportivo y tú!! Como chi****, nada más la de nosotros te cabe cab**n!! Perdón a todos los que lean esto por ser grosero pero que castroso es este sujeto!! viva México”, escribió Reynoso en su Twitter.

El mismo “Canelo” se unió a las reacciones y llamó a David como un “méndigo intento de periodista frustrado”, en su publicación compartió las palabras de su coach; hasta el momento su tuit sumó más de 7 mil “me gusta”.

Sin embargo, ante la problemática el periodista Javier Alarcón respaldó al boxeador mexicano y que no debería de preocuparse por las críticas porque la mayoría de los comentarios vienen de personas que no realizan una actividad deportiva.

El boxeador mexicano llamó mendigo periodista a Faitelson (captura de pantalla Twitter)

“Yo no me preocuparía ni un pelo siendo @Canelo porque hasta a @hugosanchez_9 le pusieron ‘peros’. Además, recibe la mayoría de las críticas por parte quienes no hacen ni 5 abdominales. Tantitita”, argumentó Alarcón.

Al término de la pelea, algunos comentaristas de box dijeron que fue una pelea deficiente y que Yildirim subió al ring en desventaja por no haber boxeado en dos años. David Faitelson inició una serie de comentarios negativos contra Álvarez a quién se le sumó Julio César Chávez quien lo retó a subirse al ring.

Saúl Canelo y Eddy Reynoso respaldaron su trabajo frente a Yildirim en la pelea del sábado. (Foto: Cuartoscuro/Twitter@alpiedeldeporte)

“Un fraude la pelea del “Canelo”... Déjate de burlarte de nosotros y del boxeo, @Canelo... Búscate rivales de primera categoría. Les haces un daño a tú carrera y al boxeo. ‘La culpa no la tiene ‘El Canelo’’, vociferan los ‘porristas’ del “Canelo”... No se engañen ni engañen a la gente...Él y @CANELOTEAM escogen a sus rivales. Pelean contra los que ellos deciden y provocan esta clase de “espectáculos” vergonzosos... ¿Quién tiene la culpa?”, escribió Faitelson.

El mismo Saúl Álvarez contestó en entrevistas al término de la pelea que no le interesa los comentarios de la prensa deportiva porque jamás los tendrá satisfechos, el boxeador tapatío defendió su trabajo y dijo que siempre habrá críticas negativas de cualquier resultado que el sume en su carrera como boxeador.

