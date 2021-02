“Sin espectáculo digno”: Pelea de Canelo Álvarez contra Avni Yildirim desató criticas y memes en redes sociales

Saúl “Canelo” Álvarez venció esta noche por nocoaut técnico al turco Avni Yildirim (Foto: Ed Mulholland/EFE)

Saúl “Canelo” Álvarez venció esta noche por nocoaut técnico al turco Avni Yildirim durante el tercer round del encuentro. La pelea desde un inicio pareció favorecer al mexicano, pero, los segundos que definieron todo acontecieron cuando la derecha del boxeador nacional mandó a la lona a su rival.

Tras la caída de Yildrim, el réferi decidió no permitir que la pelea pasara al cuarto round y se decretó la victoria para el mexicano, cuando la esquina del retador tiró la toalla.

Así, ante este encuentro que duró menos de lo esperado, las reacciones, memes y críticas a la pelea acontecida este sábado 27 de febrero, no se hicieron esperar. Desde comparar al turco con un saco de papas, hasta referencias a caricaturas, los golpes que acapararon el foco, no fueron los del ring, sino los de las redes sociales.

En este sentido, Julio César Chávez Jr. demeritó la victoria del “Canelo”, pues consideró de poco nivel que el mexicano combatiera contra un deportista que tenía ya varios años sin combatir.

“Gana @Canelo! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!”, mencionó el boxeador, desde su cuenta de Twitter

Otro que respaldó la opinión del hijo de Julio César Chávez, fue el periodista deportivo David Faitelson, quien puntualizó que la pelea había sido una burla para aquellos que se dedicaban a este deporte, ya que tanto Saúl Álvarez, como su equipo, sabían perfectamente contra quién iba a pelear y la capacidad de ofensa que tenía su rival.

