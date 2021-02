Saúl “Canelo” Álvarez podría ganar hasta 30 MDD por la pelea contra Avni Yildirim

Este sábado 27 de febrero, Saúl “Canelo” Álvarez hará su primera presentación de 2021 y enfrentará al turco Avni Yildirim en el Hard-Rock Stadium de Miami, Florida (Foto: Instagram/canelo)

Este sábado 27 de febrero, Saúl “Canelo” Álvarez hará su primera presentación de 2021 y enfrentará al turco Avni Yildirim en el Hard-Rock Stadium de Miami, Florida; ambos boxeadores disputarán los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría supermediano.

De acuerdo con estimaciones de medios especializados en deportes, el pugilista originario de Jalisco, podría ganar entre 20 y 30 millones de dólares por la pelea de esta noche. Las ganancias del mexicano dependerán de los porcentajes alcanzados mediante el sistema de “pago por evento” y de los ingresos por patrocinios de marca, así como por la bolsa de Saúl “Canelo” Álvarez, cuyo monto aún no ha sido revelado por la Comisión de Florida.

Cabe destacar que el pugilista de 30 años enfrentará a Avni Yildirim desde su faceta de agente libre tras finalizar el multimillonario contrato que sostuvo con las empresas Golden Boy Promotions y con la plataforma de streaming DAZN, debido a su incumplimiento. Durante el año 2020 no pudieron cumplirle un buen combate, en gran medida por las condiciones derivadas por la pandemia de COVID-19.

A finales del 2020, el jalisciense peleó contra el inglés Callum Smith; donde también ganó la victoria y se embolsó alrededor de 20 millones de dólares (Foto: Instagram/canelo)

“Voy a poder hacer las mejores peleas y ahora sí que yo decidiré cada una de las cosas en cuestión de negocio y creo que me va a ir mucho mejor. Confío en Dios y siempre he dicho que lo que se hace bien no puede salir mal y nos va a ir mejor, eso lo tengo por seguro, pero al final lo que quiero es poder trabajar con todos los promotores y poder hacer las mejores peleas para el público”, declaró el pugilista en una entrevista realizada por TV Azteca, luego de comunicar oficialmente que su carrera seguirá como agente libre.

El boxeador mexicano pudo agregar a su fortuna, aproximadamente, 85 millones de dólares gracias al triunfo obtenido en las peleas que sostuvo contra Rocky Fielding, en el 2018 y contra Daniel Jacobs y el ruso Sergey Kovalev, en el 2019. Asimismo, a finales del 2020, el jalisciense peleó contra el inglés Callum Smith; donde también se llevó la victoria y se embolsó alrededor de 20 millones de dólares.

Saúl Canelo Álvarez es el único mexicano dentro del ranking Forbes de los 100 atletas mejor pagados del mundo (Foto: Twitter@Canelo)

De acuerdo con el ranking Forbes de los 100 atletas mejor pagados en 2020, Saúl “Canelo” Álvarez es el único mexicano en ocupar un puesto dentro de la lista encabezada por el tenista Roger Federer y los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Con el treintavo lugar dentro del ranking, el boxeador originario de Jalisco suma ya cuatro años como el deportista mexicano mejor pagado del mundo.

Además, “Canelo” también fue nombrado como el Boxeador del Año durante 2019, tras las victorias obtenidas contra Jacobs y Kovalev en Las Vegas, Nevada y también fue galardonado como el luchador número libra por libra por la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA, por sus siglas en inglés), Ring y ESPN; luego vencer a Naoya Inoue, Manny Pacquiao, Errol Spence Jr. y Josh Taylor.

Instantes previos a la pelea, Saúl “Canelo” ‘Alvarez realizó un live a través de su cuenta de Instagram y envió un mensaje a quienes podrán disfrutar del encuentro con el turco Avni Yildirim. “Ya estamos listos, gracias a todos. Esperemos que disfruten de una gran noche de boxeo y que, donde quiera que estén, disfruten esta pelea que es para todos. Vamos en camino a unificar todos estos títulos”, comentó el jalisciense.

Sigue por Infobae México el round por round de la pelea de Canelo vs. Yildirim





MÁS SOBRE ESTE TEMA