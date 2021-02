Una jugadora de rugby se defendió en un asalto y peleó ante el ladrón: “No quiero ser otra más en la lista de agresiones machistas”

Laura Alonso, la jugadora de rugby que se defendió ante un ataque de parte de un ladrón (Club XV Hortaleza)

Era una noche más en la vida de Laura Alonso. Tras un paseo con su padre llegó hasta la puerta de su hogar. Solo pensaba en el ansiado descanso cuando ocurrió algo inesperado: un hombre la atacó por la espalda presuntamente con el fin de robarle. Lejos de paralizarle por la situación, esta jugadora de rugby pasó a la acción y logró defenderse de su atacante.

Alonso juega en el club XV Hortaleza de Madrid y en la última semana fue víctima de una agresión que pudo repeler gracias a su fuerza y destreza física. “Intentó asfixiarme y estuve forcejeando unos segundos en los que también pude gritar”, contó la joven al diario español Marca. Sus alaridos alertaron al menos a uno de los vecinos de su edificio, pero antes de que este llegara fue ella quien se hizo cargo de la situación.

El atacante, al advertir que no podía reducirla a través de la fuerza física, la soltó e intentó escapar. Alonso, “con la adrenalina por las nubes”, tal cual ella misma describió, le propinó una serie de puñetazos y rodillazos. “No quería que escapara tan fácilmente. Logré pegarle, pero finalmente huyó”, relató Alonso.

Cuando llegó el vecino, el ladrón -al que la jugadora de rugby no pudo verle el rostro- ya había escapado. El saldo de esa reacción para la joven fueron dos golpes leves en la cara, sumados a las contracturas y los dolores en el cuello y la mandíbula de la tensión. También quedó con dolores en sus manos por los golpes que le propinó al delincuente. “Por suerte todo se ha quedado en un susto. Él no sabía con quién se estaba metiendo”, dijo luego de hacer la denuncia ante la Policía y de hacer que las lesiones sean tratadas por médicos de un hospital cercano.

Sin tener conocimientos específicos de defensa personal, Laura cree que su forma física y “el aspecto mental del rugby” la ayudaron a “ser más fuerte en un momento así”. La deportista también cree que fue elegida como blanco de un ataque de feroz por el hecho de ser mujer. En una entrevista con el canal de televisión Antena 3, sostuvo “No quiero ser otra más de la lista de las agresiones machistas, me defendí por mí y por todas ellas”.

Este hecho le dejó algunas secuelas físicas, pero esto no le impidió volver a jugar. Este sábado, Laura estuvo con su equipo en un partido por los playoffs de la liga. “No quiero dejar de hacer nada porque me haya ocurrido esto, no me voy a achantar, al contrario. Me da el doble de fuerza”, recalcó.