Segundo round en la pelea LeBron James-Zlatan Ibrahimovic: la dura respuesta de la estrella de la NBA ante las críticas por hablar de política

La respuesta de LeBron James a Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, además de ser uno de los mejores futbolistas del planeta, también es conocido por sus fuertes declaraciones. La estrella del Milan y uno de los máximo goleadores de la Serie A de Italia fue crítico del accionar de LeBron James, quien además de ser una leyenda de la NBA es uno de los líderes deportivos del movimiento Black Lives Matter.

“Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”, manifestó el sueco.

Tras la victoria por 102 a 93 de Los Angeles Lakers sobre los Portland Trail Blazers para mantenerse en la tercera colocación de la Conferencia Oeste, King James habló con la prensa y le respondió con dureza al sueco. “Tengo más de 300 niños en mi escuela (I Promise School) que necesitan una voz y yo soy su voz… Nunca me callaré cuando algo está mal. Yo hablo por mi gente , hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión de voto sistemática. Soy el tipo equivocado al que acudir: siempre hago mis deberes”, manifestó la estrella estadounidense.

LeBron James le contestó a Zlatan Ibrahimovic (Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Durante su relato, LeBron también rememoró unas viejas declaraciones del sueco: “No hay manera de que me limite solo a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz. Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo, cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era una apellido normal (en Suecia). ¿Correcto? Dijo eso, ¿verdad? Creo que lo dijo”.

El ex Miami Heat y Cleveland Cavaliers hizo referencia a lo que declaró Ibrahimovic en enero de 2018 en Canal + de Francia. “Cuando llegué al Malmoe, no fui aceptado como los demás. ¿Por qué? Porque yo era Ibrahimovic. No era Andersson, no era Svensson, todos esos apellidos típicamente suecos. Yo era extranjero. (...). Tuve un incidente en un entrenamiento, me hicieron una entrada y le di un cabezazo a un compañero, porque estaba enfadado. Su padre era agente de policía. Él firmó una carta para el club pidiendo que fuera expulsado y dio ese papel a todos los jugadores del equipo y decía: ‘firma esto si estás de acuerdo en que Zlatan debe ser expulsado’. Yo estaba en juveniles. ¿Puedes imaginar cómo me sentía cuando pasó eso? Me sentía como que no encajaba, como la oveja negra. No aceptaban mi actitud, no me aceptaban como persona, no me hacían sentir bienvenido. Era diferente, tenía una cara diferente, no era rubio, no tenía la piel blanca como los suecos. Sufrí en el sentido de que no era tan fácil para mí como para los demás. Sentía que tenía que hacer diez veces más para ser visto como los demás”, develó en su momento.

Vale destacar que este no es el único enfrentamiento público que tuvo el futbolista en el último tiempo, ya que también mantuvo un fuerte encontronazo (primero dentro de la cancha y luego fuera de ella) con Romelu Lukaku, figura del Inter, el clásico rival del Milan.

