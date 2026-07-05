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El miedo de Inglaterra en México va más allá del Azteca: The Sun revela blindaje extremo para proteger a familias de los jugadores

Enviados del tabloide reportan que familiares de los futbolistas se trasladan con guardaespaldas armados

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Un miembro de la Guardia Nacional con casco y uniforme camuflado se sitúa de espaldas a una fila de sus compañeros y al Estadio Azteca, tras una valla metálica
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica Previa - Ciudad de México, México - 10 de junio de 2026. Miembros de la Guardia Nacional afuera del Estadio Azteca antes del partido REUTERS/Hannah Mckay (Reuters)

La presión que enfrenta la Selección de Inglaterra antes de su duelo de octavos de final contra México no se limita al ambiente hostil que representa jugar en el Estadio Azteca. La prensa británica reveló que las familias y parejas de los futbolistas ingleses implementaron medidas extraordinarias de seguridad durante su estancia en la Ciudad de México ante el temor de sufrir un secuestro o ser víctimas de la delincuencia.

De acuerdo con el diario británico The Sun, los familiares de los integrantes de la selección inglesa se encuentran bajo un estricto operativo de protección, que incluye el uso de camionetas blindadas, escoltas armados y protocolos especiales de movilidad para reducir cualquier riesgo durante su visita a la capital mexicana.

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El medio británico atribuye estas medidas a la percepción de inseguridad que existe en Inglaterra sobre México y describe a la Ciudad de México como “la capital del secuestro”, una caracterización que ha generado polémica y debate en redes sociales.

Jugador de fútbol con camiseta blanca en estadio. Captura de pantalla del diario The Sun superpuesta con titular, texto y pequeñas fotografías
Harry Kane, con la camiseta de la selección inglesa, es el fondo de una publicación del diario The Sun que detalla las medidas de seguridad para las familias de futbolistas en México. (Instagram: Harry Kane / The Sun)

Camionetas blindadas, escoltas armados y rutas secretas

Según la publicación, las esposas, novias y familiares de los futbolistas no realizaron un viaje convencional para acompañar a la selección. El dispositivo de seguridad contempla desplazamientos cuidadosamente planeados, vigilancia permanente y el manejo confidencial de cualquier actividad fuera de la concentración del equipo.

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Las rutas utilizadas por los familiares fueron previamente evaluadas por especialistas en seguridad, evitando zonas de alta concentración de personas o lugares que no cuenten con condiciones consideradas seguras por el equipo de protección.

Asimismo, The Sun reportó que los traslados se realizan exclusivamente en vehículos blindados de alta seguridad y que los itinerarios permanecen bajo estricta reserva para evitar filtraciones o riesgos potenciales.

La estrategia también busca limitar al máximo las apariciones públicas de los acompañantes de los jugadores ingleses durante su estancia en la Ciudad de México.

Aficionados ingleses que viajaron a la ciudad para el duelo de octavos de final pasean por Paseo de la Reforma. REUTERS/Victor Medina
Aficionados ingleses que viajaron a la ciudad para el duelo de octavos de final pasean por Paseo de la Reforma. REUTERS/Victor Medina

La seguridad se convirtió en un tema central previo al México vs Inglaterra

La preocupación de la delegación inglesa ocurre en un contexto en el que las autoridades han desplegado uno de los operativos de seguridad más grandes del Mundial 2026 en la capital del país.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió el pasado 4 de julio una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que asistirán al partido entre México e Inglaterra, programado en el Estadio Ciudad de México.

La representación diplomática advirtió sobre los riesgos asociados a eventos masivos y recordó que, en concentraciones recientes, se registraron personas lesionadas e incluso fallecidas debido al hacinamiento.

La embajada recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a las indicaciones oficiales, evitar zonas saturadas y extremar precauciones en eventos con grandes aglomeraciones.

Un oficial de la Guardia Nacional monta guardia a las afueras de un estadio que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara, México, el martes 9 de junio de 2026.(AP Foto/Matías Delacroix)
Un oficial de la Guardia Nacional monta guardia a las afueras de un estadio que albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Guadalajara, México, el martes 9 de junio de 2026.(AP Foto/Matías Delacroix)

Más de 17 mil policías vigilarán el partido

En respuesta a la expectativa generada por el encuentro, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un despliegue superior a 17 mil elementos de seguridad en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo y el corredor de Paseo de la Reforma.

El operativo contempla 7 mil 500 elementos en el estadio, 3 mil 300 efectivos en el FIFA Fan Festival del Zócalo y más de 6 mil policías distribuidos en Paseo de la Reforma y zonas aledañas.

Las autoridades también implementaron Ley Seca durante el fin de semana del partido y anunciaron filtros de seguridad reforzados, controles de aforo y restricciones para objetos considerados de riesgo.

Mientras la selección inglesa se prepara para enfrentar a México en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial, la preocupación por la seguridad ha abierto un frente inesperado fuera de la cancha, donde familiares y allegados de los futbolistas también disputan su propio partido.

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