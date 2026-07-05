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Clima en México hoy domingo 5 de julio EN VIVO: ¿el partido México vs Inglaterra podría retrasarse por tormentas?

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:40 hsHoy

El SMN informa sobre las condiciones climatológicas que prevalecerán de las 00:00 a las 03:00 horas en distintas regiones del país.

Noroeste

Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:

  • Sonora: Regiones Costa y Sur.
  • Sinaloa: Región Norte.

Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:

  • Sinaloa: Regiones Centro-Norte, Centro y Sur.

Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Norte

Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:

  • Chihuahua: Regiones Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.
  • Zacatecas: Región Sur.

Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:

  • Durango: Regiones Durango, El Oro, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro y Cuencamé.
  • Zacatecas: Regiones Norte, Noroeste, Oeste, Centro, Centro Sur, Suroeste y Sureste.
  • Aguascalientes: Municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Aguascalientes.

Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Noreste

Intervalos de chubascos:

  • San Luis Potosí: Región Altiplano.

Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Occidente

Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:

  • Nayarit: Regiones Sierra, Norte, Costa Norte, Centro, Costa Sur y Sur.
  • Jalisco: Regiones Norte, Valles, Centro y Costa Sierra Occidental.

Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:

  • Jalisco: Regiones Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Lagunas, Sierra de Amula, Costa Sur y Sureste.
  • Michoacán: Regiones Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo y Oriente.
  • Guanajuato: Regiones Centro Oeste, Centro Este, Suroeste y Sur.

Centro

Lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:

  • Querétaro: Regiones Sierra Gorda y Semidesierto Queretano.
  • Hidalgo: Regiones Valle del Mezquital, Sierra Alta y Cuenca de México.
  • Puebla: Región Sierra Nororiental.

Sureste

Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:

  • Oaxaca: Regiones Mixteca, Sierra Sur, Costa y Valles Centrales.

Intervalos de chubascos:

  • Guerrero: Región Montaña.
  • Veracruz: Regiones Nautla y Capital.

Vientos: Rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tabasco.

CDMX y Estado de México

Lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:

  • Estado de México: Regiones Atlacomulco, Valle de Bravo y Tejupilco.

Condiciones generales para la Ciudad de México:

Cielo medio nublado a nublado con presencia de bruma.

Ambiente templado a fresco y sin lluvia.

06:01 hsHoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo 5 de julio de 2026 marcado por intensas precipitaciones en gran parte de México. La interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical núm. 15 frente a Jalisco y Colima, detonarán tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y sur del país.

Infografía de pronóstico del tiempo horario con temperaturas, vientos y probabilidad de lluvia. Incluye logos de México 2026 y Gobierno de México
La Comisión Nacional del Agua presenta el pronóstico horario del clima para el encuentro entre México e Inglaterra el 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, Tlalpan. (Conagua clima)

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México?

Para la Ciudad de México y estados vecinos como Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm). Se recomienda a los capitalinos tomar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones viales durante la tarde y noche. El Estado de México (sur) y Morelos enfrentarán un panorama aún más severo con lluvias muy fuertes.

Panorama en el resto del país

El mapa de alertas por lluvias intensas se distribuye de la siguiente manera:

  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo (este último ante la aproximación de una nueva onda tropical).
  • Chubascos y lluvias fuertes: Sonora, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
  • Lluvias aisladas e intervalos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Contraste meteorológico: Mientras el centro y sur se preparan para las tormentas, el noroeste de la República Mexicana mantendrá un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso.

Se exhorta a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones o deslaves en las zonas de mayor impacto.

Mapa satelital de México con sistemas meteorológicos: circulaciones, ondas tropicales, canales de baja presión, frente estacionario y nubes
Un mapa satelital meteorológico del Gobierno de México ilustra sistemas atmosféricos actuales, incluyendo la onda tropical número 15 y canales de baja presión que afectarán a gran parte del país con fuertes lluvias. (Servicio Meteorológico Nacional)
06:00 hsHoy

México vs Inglaterra tendrá lluvias fuertes y posible caída de granizo: estas son las recomendaciones de protección civil para el partido

Autoridades dan recomendaciones para asistentes ante el riesgo de lluvias fuertes en el Estadio Ciudad de México

Se prevé que haya lluvias durante el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se prevé que haya lluvias durante el juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se prepara para el partido entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio en medio de un pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

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