Clima en México hoy domingo 5 de julio EN VIVO: ¿el partido México vs Inglaterra podría retrasarse por tormentas?

El SMN informa sobre las condiciones climatológicas que prevalecerán de las 00:00 a las 03:00 horas en distintas regiones del país.
Noroeste
Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:
- Sonora: Regiones Costa y Sur.
- Sinaloa: Región Norte.
Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:
- Sinaloa: Regiones Centro-Norte, Centro y Sur.
Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Norte
Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:
- Chihuahua: Regiones Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.
- Zacatecas: Región Sur.
Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:
- Durango: Regiones Durango, El Oro, Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro y Cuencamé.
- Zacatecas: Regiones Norte, Noroeste, Oeste, Centro, Centro Sur, Suroeste y Sureste.
- Aguascalientes: Municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Aguascalientes.
Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas.
Noreste
Intervalos de chubascos:
- San Luis Potosí: Región Altiplano.
Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Occidente
Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:
- Nayarit: Regiones Sierra, Norte, Costa Norte, Centro, Costa Sur y Sur.
- Jalisco: Regiones Norte, Valles, Centro y Costa Sierra Occidental.
Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:
- Jalisco: Regiones Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Lagunas, Sierra de Amula, Costa Sur y Sureste.
- Michoacán: Regiones Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo y Oriente.
- Guanajuato: Regiones Centro Oeste, Centro Este, Suroeste y Sur.
Centro
Lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:
- Querétaro: Regiones Sierra Gorda y Semidesierto Queretano.
- Hidalgo: Regiones Valle del Mezquital, Sierra Alta y Cuenca de México.
- Puebla: Región Sierra Nororiental.
Sureste
Lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas:
- Oaxaca: Regiones Mixteca, Sierra Sur, Costa y Valles Centrales.
Intervalos de chubascos:
- Guerrero: Región Montaña.
- Veracruz: Regiones Nautla y Capital.
Vientos: Rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tabasco.
CDMX y Estado de México
Lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas:
- Estado de México: Regiones Atlacomulco, Valle de Bravo y Tejupilco.
Condiciones generales para la Ciudad de México:
Cielo medio nublado a nublado con presencia de bruma.
Ambiente templado a fresco y sin lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo 5 de julio de 2026 marcado por intensas precipitaciones en gran parte de México. La interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical núm. 15 frente a Jalisco y Colima, detonarán tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y sur del país.
¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México?
Para la Ciudad de México y estados vecinos como Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm). Se recomienda a los capitalinos tomar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones viales durante la tarde y noche. El Estado de México (sur) y Morelos enfrentarán un panorama aún más severo con lluvias muy fuertes.
Panorama en el resto del país
El mapa de alertas por lluvias intensas se distribuye de la siguiente manera:
- Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo (este último ante la aproximación de una nueva onda tropical).
- Chubascos y lluvias fuertes: Sonora, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
- Lluvias aisladas e intervalos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.
Contraste meteorológico: Mientras el centro y sur se preparan para las tormentas, el noroeste de la República Mexicana mantendrá un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso.
Se exhorta a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones o deslaves en las zonas de mayor impacto.
La Ciudad de México se prepara para el partido entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio en medio de un pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.