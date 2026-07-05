Clima en México hoy domingo 5 de julio EN VIVO: ¿el partido México vs Inglaterra podría retrasarse por tormentas?

Estado de México: Regiones Atlacomulco, Valle de Bravo y Tejupilco.

Vientos: Rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tabasco.

Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Aguascalientes: Municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Tepezalá y Aguascalientes.

Vientos: Rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

El SMN informa sobre las condiciones climatológicas que prevalecerán de las 00:00 a las 03:00 horas en distintas regiones del país.

06:01 hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo 5 de julio de 2026 marcado por intensas precipitaciones en gran parte de México. La interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical núm. 15 frente a Jalisco y Colima, detonarán tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y sur del país.

La Comisión Nacional del Agua presenta el pronóstico horario del clima para el encuentro entre México e Inglaterra el 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, Tlalpan. (Conagua clima)

¿Cómo estará el clima en la Ciudad de México?

Para la Ciudad de México y estados vecinos como Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm). Se recomienda a los capitalinos tomar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones viales durante la tarde y noche. El Estado de México (sur) y Morelos enfrentarán un panorama aún más severo con lluvias muy fuertes.

Panorama en el resto del país

El mapa de alertas por lluvias intensas se distribuye de la siguiente manera:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo (este último ante la aproximación de una nueva onda tropical).

Chubascos y lluvias fuertes: Sonora, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Lluvias aisladas e intervalos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Contraste meteorológico: Mientras el centro y sur se preparan para las tormentas, el noroeste de la República Mexicana mantendrá un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso.

Se exhorta a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones o deslaves en las zonas de mayor impacto.