Colombia

Gustavo Petro aceptó la renuncia de Patricia Duque al Ministerio del Deporte y designa ministro encargado

La exfuncionaria confirmó que su salida se hizo efectiva de manera inmediata, presentó un balance de los principales logros alcanzados durante su gestión y aseguró que dejó listo el proceso de empalme para facilitar la transición en la cartera

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Patricia Duque
Patricia Duque presentó un balance de su gestión y confirmó que su salida del Gobierno se hizo efectiva desde el 4 de julio. - crédito Ministerio del Deporte

El presidente Gustavo Petro aceptó este sábado 4 de julio la renuncia de Patricia Duque como ministra del Deporte, decisión que se hizo efectiva de manera inmediata, pese a que la funcionaria había presentado su dimisión para que rigiera a partir del 7 de agosto de 2026, fecha en la que finaliza el actual Gobierno.

La salida anticipada de Duque marca el inicio de las renuncias protocolarias dentro del gabinete ministerial, en el marco del proceso de empalme con la administración que asumirá el poder tras concluir el mandato del presidente Petro.

Tras oficializarse su retiro, el Gobierno designó como ministro encargado a Óscar Albeiro Figueroa, quien asumirá temporalmente la dirección de la cartera mientras avanza la transición administrativa.

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El Gobierno designó a Óscar Albeiro Figueroa como ministro encargado del Deporte mientras avanza el proceso de transición administrativa. - crédito EFE
El Gobierno designó a Óscar Albeiro Figueroa como ministro encargado del Deporte mientras avanza el proceso de transición administrativa. - crédito EFE

“Fui notificada por el Gobierno”: el mensaje de despedida de Patricia Duque

La ahora exministra confirmó su salida mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que explicó que fue informada por el Ejecutivo sobre la terminación inmediata de sus funciones.

“Fui notificada por el Gobierno Nacional de que, a partir de la fecha, concluye mi responsabilidad como ministra del Deporte, cargo que asumí el 3 de marzo de 2025 con un profundo sentido de compromiso y vocación de servicio”, expresó.

En el mismo documento, Duque aseguró que deja el cargo satisfecha por el trabajo realizado durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio.

“Me retiro con la tranquilidad de haber trabajado incansablemente por el deporte, la recreación y la actividad física en Colombia y con la satisfacción de haber construido, junto al Sistema Nacional del Deporte, importantes avances para el país”, afirmó.

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La exministra destacó la ejecución presupuestal y los principales resultados de su gestión

En su balance, Patricia Duque defendió la gestión realizada durante aproximadamente 16 meses al frente del Ministerio del Deporte, resaltando que los resultados se alcanzaron pese a las restricciones fiscales que enfrentó la entidad.

Según explicó, en 2025 el Ministerio alcanzó una ejecución presupuestal del 98,5%, mientras que en lo corrido de 2026 esta llegó al 81%.

La exfuncionaria sostuvo que estos indicadores fueron posibles gracias a la planeación institucional y al trabajo articulado con las entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte.

Entre los principales logros mencionó la entrega de 128 escenarios recreodeportivos y 113 canchas y parques en diferentes regiones del país.

Asimismo, señaló que más de 600.000 estudiantes participaron en los Juegos Intercolegiados y que 260.000 niños, niñas y jóvenes fueron vinculados a la Jornada Deportiva Escolar Complementaria, programa orientado a fortalecer hábitos saludables y proyectos de vida mediante la práctica deportiva.

Durante su gestión, el Ministerio del Deporte reportó una ejecución presupuestal del 98,5 % en 2025 y del 81 % en lo corrido de 2026. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Durante su gestión, el Ministerio del Deporte reportó una ejecución presupuestal del 98,5 % en 2025 y del 81 % en lo corrido de 2026. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Avances institucionales y respaldo al alto rendimiento

Patricia Duque también destacó varias iniciativas desarrolladas durante su administración para fortalecer la estructura institucional del sector deportivo.

Entre ellas mencionó la creación de la Cuenta Satélite del Deporte junto con el DANE, herramienta diseñada para medir el aporte económico del deporte al país.

Igualmente, resaltó los avances en la construcción del Sistema Único de Información del Deporte (SUID), la reglamentación del Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte, la habilitación del Laboratorio de Control al Dopaje y el trámite adelantado ante la Agencia Mundial Antidopaje para implementar el Pasaporte Biológico del Atleta.

En materia de deporte de alto rendimiento, aseguró que durante su gestión se mantuvo el respaldo a los eventos del ciclo olímpico y paralímpico, se fortaleció el programa Escuelas de Talento, que benefició a 6.656 menores con proyección deportiva, y quedaron garantizados 167.287 millones de pesos para la organización e infraestructura de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba-Sucre 2027.

Además, recordó que durante su administración se cumplió con el desarrollo de los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026.

Duque aseguró que deja listo el empalme con el próximo Gobierno

Uno de los apartados que más llamó la atención del comunicado fue la referencia a la decisión del presidente Petro de anticipar su salida del Ministerio.

“Lastimosamente, y ante la decisión anticipada del presidente Gustavo Petro, informo que queda listo el documento de gestión ministerial para el empalme con el gobierno entrante y dispuesta a atender los requerimientos de información para tal fin”, manifestó.

Con esa declaración, la exministra dejó claro que el informe de gestión quedó preparado para facilitar la transición administrativa hacia la próxima administración nacional.

Patricia Duque aseguró que dejó listo el informe de gestión para facilitar el empalme con la próxima administración. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Patricia Duque aseguró que dejó listo el informe de gestión para facilitar el empalme con la próxima administración. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Un mensaje de agradecimiento al sector deportivo

Antes de concluir su comunicado, Patricia Duque agradeció el respaldo recibido durante su permanencia en el Ministerio.

Dirigió un reconocimiento especial al Comité Olímpico Colombiano, al Comité Paralímpico Colombiano, a la Federación Colombiana de Deportes para Sordos, a las federaciones deportivas, dirigentes regionales, funcionarios de la cartera y a la prensa especializada por el acompañamiento durante su gestión.

Finalmente, expresó su confianza en que los proyectos impulsados continúen desarrollándose en beneficio del deporte colombiano.

“Me retiro convencida de que el trabajo colectivo seguirá abriendo oportunidades para las nuevas generaciones y de que el deporte, la recreación y la actividad física continuarán sembrando bienestar, orgullo y esperanza en cada rincón del país. Las puertas quedan abiertas para seguir sumando esfuerzos, desde cualquier escenario, por el futuro del deporte colombiano”, concluyó.

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