Preocupación en el Leeds: Marcelo Bielsa sembró dudas sobre su continuidad

Marcelo Bielsa tiene contrato hasta final de temporada con el Leeds (Reuters)

Marcelo Bielsa declaró este el lunes en conferencia de prensa que sería mejor que Leeds United esperara hasta el final de la temporada antes de decidir si prorroga su contrato. El argentino, que firmó una extensión de un año después de lograr el tan ansiado ascenso a la Premier League en 2020, insistió en que eso no significa que no quiera quedarse en Elland Road.

“Lo primero que quiero destacar, porque lo que parece es que el presidente me está ofreciendo una prórroga y la estoy retrasando”, arranó el entrenador ante la consulta sobre su futuro, y continuó: “Podría interpretarse como que el club tiene más deseos de que me quede que yo y ese no es el caso. De ninguna manera quiero posicionarme por encima del club. Lo reitero, no voy a administrar ninguna otra opción hasta que termine mi trabajo aquí en Leeds. No hay especulaciones de mi parte”.

El Leeds, que regresó a la Premier League después de una ausencia de 16 años, es el 12° en la tabla después de una decepcionante racha de tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, aunque sigue lejos de la zona de descenso. Los 10 puntos que los separan de los puestos rojos hicieron que muchos críticos apunten directamente con su estilo de juego ofensivo y vertical, aunque éste siempre es destacado cuando el marcador acaba a su favor.

El propietario del Leeds, Andrea Radrizzani, ha dejado en claro que quiere que Bielsa, de 65 años, permanezca en su puesto y que el club está esperando la decisión del argentino. Por su parte, el técnico, cuyo equipo recibe al Southampton el martes, dijo que los resultados del último tercio de la temporada podrían alterar el escenario.

“Si el club necesita una respuesta antes de que acabe la temporada, yo responderé antes de que acabe la temporada. Pero si esto sucede, me tomaré el tiempo para decirles que deben considerar lo que sucede en la última parte de la temporada”, insistió.

Bielsa logró el ascenso en la temporada pasada y ahora el Leeds se ubica en la mitad de la tabla (Reuters)

Por su parte, en diálogo con CBC Sports, Radrizzani, propietario del Leeds declaró: “Si (Bielsa) se queda estamos realmente encantados de continuar y los jugadores todavía lo siguen incondicionalmente, y ese es el elemento más importante para que yo decida continuar con él. Si el grupo está contento con él, yo también estoy contento y debemos continuar”.

Pero ante esta situación de incertidumbre, aclaró que ya están diagramando un Plan B: “Depende de él. Esperamos su decisión, pero, en cualquier caso, yo y Víctor [Orta, director de fútbol] ya hemos analizado las opciones y qué hacer en caso de que Marcelo no quiera estar con nosotros. Esperemos siga, pero en cualquier caso estamos preparando el club”.

El Leeds debe medirse ante el Southampton por la fecha 18 que le fue aplazada y el fin de semana se enfrentará ante el Aston Villa, en dos compromisos claves ya que si logra salir con puntaje ideal, podría quedar al borde de la zona de clasificación a puestos europeos, aunque si no suma unidades, quedará cerca de la parte baja, con serios riesgos de luchar por la permanencia.

Bielsa arribó al conjunto británico para la temporada 2018/19 y si bien no pudo lograr el ascenso ese año, su estilo de juego enamoró a los fans. En la campaña siguiente sí pudo despertar al gigante y llevarlo nuevamente a la Premier League por lo que la confianza de los dirigentes del equipo y de los aficionados no tambaleará más allá de algunas derrotas en el certamen actual.

