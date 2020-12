Marcelo Bielsa se enojó con su traductor en plena entrevista: el llamativo historial de cruces con sus intérpretes en Inglaterra

La última derrota del conjunto de Marcelo Bielsa por 6-2 ante el Manchester United dejó un curioso episodio en lo que fue la conferencia de prensa posterior, cuando en la primera pregunta el entrenador argentino le llamó la atención a su traductor por emplear una palabra diferente a la que se le había dicho anteriormente.

Éste cruce entre el técnico y su asistente se sumó a una larga lista de momentos similares durante su estancia en Inglaterra, país al que llegó en junio del 2018 tras firmar un contrato con el Leeds con la intención de ascender a primera división.

A lo largo de estos tres años y medio tuvo cinco traductores: Salim Lamrani, quien lo acompañó desde el Lille de Francia y compartió el primer año, los españoles Marcos Abad y Carlos Corberán, el argentino Diego Flores (Córdoba) y finalmente el colombiano Andrés Clavijo.

Bielsa protagonizó distintos cruces con sus traductores

20 de diciembre del 2020: Tras la abultada derrota contra el Manchester United. Andrés Clavijo utilizó una palabra que llamó la atención de Marcelo Bielsa.

Traductor: “Tuvimos oportunidades, tuvimos más la pelota, pero perdimos el partido comprensivamente…”

Bielsa: “¿Comprensivamente?”

T: “Por un margen muy grande”

Bielsa: ¿Y que tiene que ver ‘comprensivamente’ con ‘un margen muy grande’?

T: “Pensé que esa era la palabra”

12 de septiembre: Después de la derrota contra el Liverpool por 4-3, el argentino se enfadó 2 veces con su asistente al entender que estaba hablando bajo y que no se escuchaba lo que decía: “Hable más fuerte, porque él (por el periodista) necesita que usted hable más fuerte”, fue la primera llamada de atención, mientras que sobre el final de la entrevista le repitió: “¡Háblele más fuerte, no ve que hace un esfuerzo enorme!”.

Bielsa tuvo cinco traductores desde su llegada a Inglaterra

10 de septiembre: Antes de debutar en la Premier League el técnico se molestó con el colombiano cuando éste se equivocó en la última parte de la frase.

“Es un partido verdaderamente especial, lleno de matices que lo hacen distinto”, aseguró el rosarino sobre lo que iba a ser el primer partido contra el Liverpool en la vuelta del Leeds a la primera división. En esta ocasión el traductor entendió y se refirió a “la última temporada” y fue ahí cuando Bielsa intervino: “Yo no dije nada de la última temporada”.

18 de enero: Tras la derrota contra el QPR por 1-0 en la Premiership, Bielsa explicó que el equipo jugó como deseaba: “Conseguimos jugar en campo rival, duplicar o triplicar la cantidad de opciones de gol que el rival”. Sin embargo, al momento de la traducción, su asistente de ese entonces, Diego Flores, prefirió ahorrar palabras y decir: “Generaron muchas más chances que el rival”, a lo que el técnico espetó: “No, el doble o el triple”.

Bielsa logró el ascenso con el Leeds a la primera división de Inglaterra

1 de enero: Después de empatar con el West Bromwich, el ex entrenador del Lille se refirió al “desgaste” que habían sufrido sus laterales en el partido, pero al momento de la traducción Flores utilizó la palabra “fatigue” (fatiga) y el argentino detuvo la conversación: “No, fatigue no. Desgaste”. “Sí, estaban desgastados, cansados”, le replicó el cordobés. “No, cansados no. Desgastados”, le contestó nuevamente el entrenador.

16 de septiembre del 2019: En rueda de prensa se le consultó sobre los incidentes que habían ocurrido en las gradas: “No lo sabía, no lo ví. Lo lamento”.

“El no lo vio, lo lamenta”, dijo el asistente a la prensa. Fue allí cuando Bielsa lo detuvo para corregirlo: “No, lamento que se hayan peleado”.

14 de febrero del 2019: Después del triunfo ante el Swansea por 2 a 1 que lo dejaba en la zona de ascenso directo a la Premier League Bielsa se sentó junto a su traductor, Salim Lamrani, en conferencia de prensa.

Sobre el final, el director técnico argentino aprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras a Jack Clarke, la joven promesa de la institución que se había retirado en camilla la fecha anterior: “Queríamos dedicarle el triunfo a él. Estamos pensando en que resuelva definitivamente este problema, independientemente del tiempo en que tarde en hacerlo”.

El mensaje le llegó modificado a la prensa cuando Salim Lamrani comenzó a traducirlo. “Que se recupere lo antes posible”, soltó el francés. “No, al revés. Sin importar el tiempo en que tarde en hacerlo”, lo cortó el Loco que entre risas le dijo: “Usted me está haciendo quedar como un mercenario”





