Colombia

Campaña de Iván Cepeda anunció verificación de resultados tras escrutinios de la segunda vuelta: “Vamos a vigilar voto a voto el resultado de esta elección”

Jorge Rojas confirmó que el equipo jurídico y de testigos electorales hará seguimiento al conteo nacional y presentará reclamaciones donde se identifiquen inconsistencias en los formularios electorales

Guardar
Google icon
La campaña indicó que el proceso de revisión se realizará mesa a mesa, con seguimiento al conteo oficial y contrastación de los formularios electorales - crédito X

Jorge Rojas, directivo de la campaña de Iván Cepeda, informó que un equipo de abogados y testigos electorales iniciará la verificación de los resultados durante los escrutinios nacionales, luego de los comicios presidenciales celebrados el domingo 21 de junio en Colombia, en los que resultó ganador Abelardo de la Espriella.

De la Espriella triunfó con 12.944.441 votos, lo que representa un 49,65%, según el 98,86% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó los 12.698.334 sufragios, un 48,70% del total.

PUBLICIDAD

El anuncio de la campaña del candidato que representa el oficialismo se produjo en medio del inicio de la etapa de conteo oficial y revisión de formularios electorales, donde las campañas pueden presentar reclamaciones y observaciones sobre los resultados consignados en las mesas de votación.

Rojas, exdirector del Dapre, señaló que el equipo jurídico y los testigos estarán desplegados en diferentes regiones del país para realizar seguimiento al proceso.

PUBLICIDAD

Se pidió la revisión de presuntas irregularidades relacionadas con compra de votos en distintas regiones y la validez de formularios E-14 sin firma de jurados - crédito Sergio Acero/REUTERS
Se pidió la revisión de presuntas irregularidades relacionadas con compra de votos en distintas regiones y la validez de formularios E-14 sin firma de jurados - crédito Sergio Acero/REUTERS

Durante su intervención, el directivo también hizo referencia a denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso electoral, entre ellas la compra de votos y la revisión de formularios E-14 que, según indicó, no contarían con la firma de los jurados de votación.

Además, confirmó que la estrategia de la campaña contempla una revisión detallada mesa a mesa de los resultados electorales, con la participación de abogados escrutadores y testigos en los puntos de escrutinio; e indicó que el propósito del equipo será contrastar la información registrada en los formularios electorales con los resultados reportados en el proceso de consolidación nacional, en el marco de los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.

Denuncias sobre presuntas irregularidades electorales

La estrategia contempla la impugnación de mesas donde se identifiquen inconsistencias en los registros electorales - crédito Natalia Pedraza/EFE
La estrategia contempla la impugnación de mesas donde se identifiquen inconsistencias en los registros electorales - crédito Natalia Pedraza/EFE

En su intervención, Rojas pidió que se revisen los casos relacionados con compra de votos y la validez de los formularios E-14: “El presidente Petro acaba de advertir que hay inconsistencias e irregularidades. Vamos a pedirle a nuestros testigos en todo el país que impugnen las mesas que tienen que impugnar”.

El dirigente añadió que el equipo jurídico entrará en operación de manera inmediata para hacer seguimiento al proceso electoral y promover la vigilancia del conteo oficial.

“Vamos a pedirle a nuestros abogados escrutadores que vigilen voto a voto el resultado de esta elección; y vamos a exigir a las autoridades electorales y a las autoridades de vigilancia administrativa y penal, que averigüen quién fue el que compró votos en la costa y en otras regiones del país”.

Iván Cepeda anunció la impugnación de 31.000 mesas de votación

Iván Cepeda, afirmó que la campaña esperará el desarrollo del escrutinio oficial y que solo tras su culminación reconocerán los resultados definitivos - crédito Juan David Duque/REUTERS
Iván Cepeda, afirmó que la campaña esperará el desarrollo del escrutinio oficial y que solo tras su culminación reconocerán los resultados definitivos - crédito Juan David Duque/REUTERS

Hacia las 6:20 p. m. del 21 de junio, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, registró su derrota en la segunda vuelta frente a Abelardo de la Espriella. El aspirante señaló que su campaña reconoce las cifras del preconteo, aunque aclaró que se trata de información no oficial y que el equipo jurídico ya adelanta acciones de impugnación en distintas mesas del país.

Cepeda indicó que el equipo de abogados ha presentado observaciones sobre cerca de 31.000 mesas a nivel nacional, en el marco del proceso de revisión electoral. “El preconteo lo reconocemos, pero es un dato no oficial. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido, debemos informar que abogados están impugnando 31.000 mesas en todo el país”, indicó el candidato.

Asimismo, afirmó que la campaña esperará el desarrollo del escrutinio oficial y que solo tras su culminación reconocerán los resultados definitivos.

Mientras tanto, líderes políticos de distintos sectores, representantes de gremios económicos y personalidades internacionales continúan reaccionando a los resultados del preconteo, en los que se confirmó el triunfo de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en la segunda vuelta presidencial, a espera de la confirmación oficial de los escrutinios nacionales.

Temas Relacionados

Iván CepedaEscrutiniosAbelardo de la EspriellaElcciones Colombia 2026Segunda vuelta presidencial Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda gana en Bogotá por una diferencia de 7%

El candidato del Pacto Histórico se quedó con la capital colombiana con el 52,7% en el preconteo, lo que son 2,2 millones de votos sobre el 45,37% de Abelardo de la Espriella

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda gana en Bogotá por una diferencia de 7%

Petro denunció supuestas irregularidades en Corferias, sede del escrutinio: “Solo los jueces determinan quien es el presidente de Colombia”

A través de un mensaje en la red social X, el primer mandatario de los colombianos cuestionó el balance divulgado por la Registraduría, que da como ganador al abogado Abelardo de la Espriella por un estrecho margen sobre el senador oficialista Iván Cepeda

Petro denunció supuestas irregularidades en Corferias, sede del escrutinio: “Solo los jueces determinan quien es el presidente de Colombia”

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Ambos llegan igualados tras empatar en el estreno y buscan sumar su primera victoria. Los All Whites confían en la experiencia de Chris Wood, mientras que los Faraones apuestan por el liderazgo de Mohamed Salah

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta, supera a Iván Cepeda en más de 200.000 votos

Según los resultados del preconteo expuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que el aspirante de la derecha alcanzó 12.941.992 votos, mientras que el de la izquierda logró 12.694.863 votos. Las cifras corresponden al 99,84% de las mesas escrutadas

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta, supera a Iván Cepeda en más de 200.000 votos

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: los gremios celebraron y señalaron los retos que vienen para el país

Dirigentes y empresarios destacaron la importancia de fortalecer consensos, diálogo y proyectos para el desarrollo regional, la inversión y el empleo

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: los gremios celebraron y señalaron los retos que vienen para el país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes