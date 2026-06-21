Campaña de Iván Cepeda anunció verificación de resultados tras escrutinios de la segunda vuelta: “Vamos a vigilar voto a voto el resultado de esta elección”

La campaña indicó que el proceso de revisión se realizará mesa a mesa, con seguimiento al conteo oficial y contrastación de los formularios electorales - crédito X

Jorge Rojas, directivo de la campaña de Iván Cepeda, informó que un equipo de abogados y testigos electorales iniciará la verificación de los resultados durante los escrutinios nacionales, luego de los comicios presidenciales celebrados el domingo 21 de junio en Colombia, en los que resultó ganador Abelardo de la Espriella.

De la Espriella triunfó con 12.944.441 votos, lo que representa un 49,65%, según el 98,86% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó los 12.698.334 sufragios, un 48,70% del total.

PUBLICIDAD

El anuncio de la campaña del candidato que representa el oficialismo se produjo en medio del inicio de la etapa de conteo oficial y revisión de formularios electorales, donde las campañas pueden presentar reclamaciones y observaciones sobre los resultados consignados en las mesas de votación.

Rojas, exdirector del Dapre, señaló que el equipo jurídico y los testigos estarán desplegados en diferentes regiones del país para realizar seguimiento al proceso.

PUBLICIDAD

Se pidió la revisión de presuntas irregularidades relacionadas con compra de votos en distintas regiones y la validez de formularios E-14 sin firma de jurados - crédito Sergio Acero/REUTERS

Durante su intervención, el directivo también hizo referencia a denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el proceso electoral, entre ellas la compra de votos y la revisión de formularios E-14 que, según indicó, no contarían con la firma de los jurados de votación.

Además, confirmó que la estrategia de la campaña contempla una revisión detallada mesa a mesa de los resultados electorales, con la participación de abogados escrutadores y testigos en los puntos de escrutinio; e indicó que el propósito del equipo será contrastar la información registrada en los formularios electorales con los resultados reportados en el proceso de consolidación nacional, en el marco de los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.

PUBLICIDAD

Denuncias sobre presuntas irregularidades electorales

La estrategia contempla la impugnación de mesas donde se identifiquen inconsistencias en los registros electorales - crédito Natalia Pedraza/EFE

En su intervención, Rojas pidió que se revisen los casos relacionados con compra de votos y la validez de los formularios E-14: “El presidente Petro acaba de advertir que hay inconsistencias e irregularidades. Vamos a pedirle a nuestros testigos en todo el país que impugnen las mesas que tienen que impugnar”.

El dirigente añadió que el equipo jurídico entrará en operación de manera inmediata para hacer seguimiento al proceso electoral y promover la vigilancia del conteo oficial.

PUBLICIDAD

“Vamos a pedirle a nuestros abogados escrutadores que vigilen voto a voto el resultado de esta elección; y vamos a exigir a las autoridades electorales y a las autoridades de vigilancia administrativa y penal, que averigüen quién fue el que compró votos en la costa y en otras regiones del país”.

Iván Cepeda anunció la impugnación de 31.000 mesas de votación

Iván Cepeda, afirmó que la campaña esperará el desarrollo del escrutinio oficial y que solo tras su culminación reconocerán los resultados definitivos - crédito Juan David Duque/REUTERS

Hacia las 6:20 p. m. del 21 de junio, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, registró su derrota en la segunda vuelta frente a Abelardo de la Espriella. El aspirante señaló que su campaña reconoce las cifras del preconteo, aunque aclaró que se trata de información no oficial y que el equipo jurídico ya adelanta acciones de impugnación en distintas mesas del país.

PUBLICIDAD

Cepeda indicó que el equipo de abogados ha presentado observaciones sobre cerca de 31.000 mesas a nivel nacional, en el marco del proceso de revisión electoral. “El preconteo lo reconocemos, pero es un dato no oficial. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido, debemos informar que abogados están impugnando 31.000 mesas en todo el país”, indicó el candidato.

Asimismo, afirmó que la campaña esperará el desarrollo del escrutinio oficial y que solo tras su culminación reconocerán los resultados definitivos.

Mientras tanto, líderes políticos de distintos sectores, representantes de gremios económicos y personalidades internacionales continúan reaccionando a los resultados del preconteo, en los que se confirmó el triunfo de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en la segunda vuelta presidencial, a espera de la confirmación oficial de los escrutinios nacionales.

PUBLICIDAD