Procuraduría pidió a las gobernaciones activar planes de prevención ante la inminente llegada del fenómeno de el ‘Súper Niño’

La Procuraduría y el Ideam elevaron la alerta nacional ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inminencia del Súper Niño ha movilizado a las autoridades colombianas, que ya enfrentan una probabilidad del 82% de que el fenómeno se manifieste desde junio de 2026, con riesgos de intensificarse hasta finales de ese año.

Esta advertencia, respaldada por el Ideam y centros internacionales, pone en alerta al país ante posibles emergencias hídricas, incendios forestales y una marcada inestabilidad en los sistemas regionales.

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El llamado a la acción preventiva se materializó durante una mesa de trabajo liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios, en conjunto con la Federación Nacional de Departamentos. En la sesión participaron secretarios de Gobierno y líderes de gestión del cambio climático de distintas gobernaciones, quienes analizaron la inminencia del fenómeno y la urgencia de respuestas coordinadas.

Autoridades departamentales revisan estrategias de prevención y adaptación frente a la crisis climática proyectada - crédito Procuraduría General

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre consecuencias directas en la disponibilidad de agua, producción agropecuaria y seguridad energética. “La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático. Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales para proteger el agua, los alimentos, la energía y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables”, subrayó la entidad.

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Riesgos y consecuencias potenciales del Súper Niño

El dato más reciente del Ideam confirma que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno subió abruptamente al 82% y podría alcanzar el 96% para finales de 2026, según proyecciones de modelos climáticos internacionales. Este salto representa una aceleración significativa respecto al 62% estimado semanas atrás por la Noaa (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos.

La ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, explicó: “Eso quiere decir que es altamente probable que el Niño se anticipe”. Esta declaración deja claro que Colombia podría enfrentar el evento antes del calendario habitual, elevando el riesgo de sequías y temperaturas récord.

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La probabilidad del ‘Súper Niño’ alcanzó el 82%, según el Ideam y centros internacionales de monitoreo - crédito Procuraduría General

La Directiva 06 de 2026, expedida por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, fue el eje central de la reunión. El propósito es fortalecer la capacidad de respuesta institucional y socializar lineamientos para la prevención, mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Medidas preventivas y seguimiento institucional

El Ministerio Público exhortó a las gobernaciones a desarrollar desde ya planes de gestión de riesgos. Se definieron tareas conjuntas para reforzar estrategias preventivas y garantizar la seguridad hídrica, alimentaria y energética, especialmente en las zonas más expuestas a la vulnerabilidad.

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Durante la jornada, la Procuraduría insistió en que “actuar con anticipación es clave para reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos”. Además, la entidad anunció que realizará un seguimiento preventivo al cumplimiento tanto de la Directiva 06 como de la Circular 001 de 2026, con el fin de verificar la adopción de políticas efectivas en los territorios.

El objetivo institucional es claro: fortalecer las capacidades de respuesta en departamentos y municipios, advertir riesgos de manera temprana y monitorear la puesta en marcha de medidas de prevención, mitigación y adaptación.

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El Ministerio Público monitorea el cumplimiento de las directrices para fortalecer la seguridad hídrica y energética - crédito Ideam

La actualización científica publicada el 15 de mayo de 2026 evidenció la rápida escalada del riesgo. Los datos del Ideam ya anticipan “condiciones significativamente más cálidas de lo habitual y disminución de las precipitaciones”, un escenario que podría desencadenar no solo estrés hídrico sino también una presión adicional sobre los sistemas agropecuarios y energéticos.

El encuentro nacional de gobernaciones buscó coordinar respuestas para enfrentar la inminente llegada del Súper Niño y minimizar las consecuencias adversas. El monitoreo institucional se enfocará en verificar que las autoridades territoriales implementen estrategias alineadas con los lineamientos nacionales y respondan con eficacia a la emergencia climática.

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Las autoridades insisten en que la preparación debe ser inmediata y coordinada, con énfasis en la protección de las comunidades más vulnerables y en la gestión responsable de los recursos naturales ante los riesgos climáticos inminentes.