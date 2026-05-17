Colombia

Procuraduría pidió a las gobernaciones activar planes de prevención ante la inminente llegada del fenómeno de el ‘Súper Niño’

Se prevé que la temporada seca en el país inicié en junio y mantenga durante todo el segundo semestre

Guardar
Google icon
Hombre junto a un contenedor de agua en tierra agrietada por sequía. Un cartel anuncia "Sequía en Colombia - Racionamiento de Agua". Fondo con montañas áridas y árboles secos.
La Procuraduría y el Ideam elevaron la alerta nacional ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inminencia del Súper Niño ha movilizado a las autoridades colombianas, que ya enfrentan una probabilidad del 82% de que el fenómeno se manifieste desde junio de 2026, con riesgos de intensificarse hasta finales de ese año.

Esta advertencia, respaldada por el Ideam y centros internacionales, pone en alerta al país ante posibles emergencias hídricas, incendios forestales y una marcada inestabilidad en los sistemas regionales.

PUBLICIDAD

El llamado a la acción preventiva se materializó durante una mesa de trabajo liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios, en conjunto con la Federación Nacional de Departamentos. En la sesión participaron secretarios de Gobierno y líderes de gestión del cambio climático de distintas gobernaciones, quienes analizaron la inminencia del fenómeno y la urgencia de respuestas coordinadas.

Autoridades departamentales revisan estrategias de prevención y adaptación frente a la crisis climática proyectada - crédito Procuraduría General
Autoridades departamentales revisan estrategias de prevención y adaptación frente a la crisis climática proyectada - crédito Procuraduría General

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre consecuencias directas en la disponibilidad de agua, producción agropecuaria y seguridad energética. “La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático. Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales para proteger el agua, los alimentos, la energía y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables”, subrayó la entidad.

PUBLICIDAD

Riesgos y consecuencias potenciales del Súper Niño

El dato más reciente del Ideam confirma que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno subió abruptamente al 82% y podría alcanzar el 96% para finales de 2026, según proyecciones de modelos climáticos internacionales. Este salto representa una aceleración significativa respecto al 62% estimado semanas atrás por la Noaa (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) de Estados Unidos.

La ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, explicó: “Eso quiere decir que es altamente probable que el Niño se anticipe”. Esta declaración deja claro que Colombia podría enfrentar el evento antes del calendario habitual, elevando el riesgo de sequías y temperaturas récord.

La probabilidad del ‘Súper Niño’ alcanzó el 82%, según el Ideam y centros internacionales de monitoreo - crédito Procuraduría General
La probabilidad del ‘Súper Niño’ alcanzó el 82%, según el Ideam y centros internacionales de monitoreo - crédito Procuraduría General

La Directiva 06 de 2026, expedida por el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, fue el eje central de la reunión. El propósito es fortalecer la capacidad de respuesta institucional y socializar lineamientos para la prevención, mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Medidas preventivas y seguimiento institucional

El Ministerio Público exhortó a las gobernaciones a desarrollar desde ya planes de gestión de riesgos. Se definieron tareas conjuntas para reforzar estrategias preventivas y garantizar la seguridad hídrica, alimentaria y energética, especialmente en las zonas más expuestas a la vulnerabilidad.

Durante la jornada, la Procuraduría insistió en que “actuar con anticipación es clave para reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos”. Además, la entidad anunció que realizará un seguimiento preventivo al cumplimiento tanto de la Directiva 06 como de la Circular 001 de 2026, con el fin de verificar la adopción de políticas efectivas en los territorios.

El objetivo institucional es claro: fortalecer las capacidades de respuesta en departamentos y municipios, advertir riesgos de manera temprana y monitorear la puesta en marcha de medidas de prevención, mitigación y adaptación.

El Ministerio Público monitorea el cumplimiento de las directrices para fortalecer la seguridad hídrica y energética - crédito Ideam
El Ministerio Público monitorea el cumplimiento de las directrices para fortalecer la seguridad hídrica y energética - crédito Ideam

La actualización científica publicada el 15 de mayo de 2026 evidenció la rápida escalada del riesgo. Los datos del Ideam ya anticipan “condiciones significativamente más cálidas de lo habitual y disminución de las precipitaciones”, un escenario que podría desencadenar no solo estrés hídrico sino también una presión adicional sobre los sistemas agropecuarios y energéticos.

El encuentro nacional de gobernaciones buscó coordinar respuestas para enfrentar la inminente llegada del Súper Niño y minimizar las consecuencias adversas. El monitoreo institucional se enfocará en verificar que las autoridades territoriales implementen estrategias alineadas con los lineamientos nacionales y respondan con eficacia a la emergencia climática.

Las autoridades insisten en que la preparación debe ser inmediata y coordinada, con énfasis en la protección de las comunidades más vulnerables y en la gestión responsable de los recursos naturales ante los riesgos climáticos inminentes.

Temas Relacionados

Fenómeno de el Súper niñoIdeamPlanes de prevenciónTemporada secaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

La influenciadora barranquillera aclaró en una transmisión en vivo que prioriza el bienestar de su hijo Emiliano y presentó pruebas para contradecir a Juan David Tejada tras la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Caída de utilidades de Ecopetrol genera preocupación en el sindicato petrolero: advierten éxodo de talento hacia Venezuela

Asopetrol señala que los tributos extraordinarios y la revaluación del peso están detrás del retroceso en la rentabilidad, advirtiendo sobre riesgos para la inversión y los ingresos públicos

Caída de utilidades de Ecopetrol genera preocupación en el sindicato petrolero: advierten éxodo de talento hacia Venezuela

Así es el álbum Panini de perritos en adopción que enternece las redes sociales: “Es un canini”

Los animales recibieron nombres inspirados en futbolistas emblemáticos de la selección Colombia

Así es el álbum Panini de perritos en adopción que enternece las redes sociales: “Es un canini”

Fiscalía imputa cargos al ginecólogo, por presuntos delitos sexuales cometidos en Zipaquirá, Cundinamarca

Las autoridades informaron sobre la acusación formal contra un médico, tras recopilar distintas evidencias relacionadas con conductas de vulneración a la integridad de al menos dos mujeres en un consultorio privado

Fiscalía imputa cargos al ginecólogo, por presuntos delitos sexuales cometidos en Zipaquirá, Cundinamarca

Capturado alias Cali, presunto jefe financiero del Clan del Golfo en Antioquia

El detenido, con una trayectoria de 15 años en la organización, manejaba fondos que superaban los 2.000 millones de pesos mensuales y era pieza clave en la intimidación de habitantes y empresarios

Capturado alias Cali, presunto jefe financiero del Clan del Golfo en Antioquia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Aida Victoria Merlano arremete en contra de su expareja por usar a su hijo para hacer contenido: “Lo explotas para tu propio beneficio”

Luis Díaz celebró junto a su familia a ritmo de champeta la victoria del Bayern Múnich

Shakira y Clovis Nienow encienden las redes con su inesperada química durante una entrevista por su canción 'Dai Dai'

La Segura defiende a Aida Victoria Merlano tras la visita del Icbf y se va en contra del 'Agropecuario'

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Deportes

Etapa 9 del Giro de Italia: Victoria para Jonas Vingegaard, que se acerca al liderato; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Etapa 9 del Giro de Italia: Victoria para Jonas Vingegaard, que se acerca al liderato; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

Récord del mundo para Colombia: Xiomara Saldarriaga impuso un nuevo registro en el Lanzamiento de Disco

Acierto en la expulsión del jugador del Deportes Tolima y equivocación en la tarjeta roja a Cristian Arango de Nacional: esto dicen los analistas arbitrales

Defensoría del Pueblo también se indignó por la posible convocatoria de Sebastián Villa al Mundial 2026: “La camiseta no es un escudo contra la justicia”

Andrés Mosquera Marmolejo sin fecha definida para unirse a la concentración de la selección Colombia: “Pensamos hoy en Santa Fe”