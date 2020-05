-No lo sé. Porque no volví a hablar con él. Es cierto que se puede cambiar. Pero no sé cómo piensa hoy. Quizá dice "para mí no es un error". Yo nunca había vuelto a ver los partidos del Mundial... Si bien es un orgullo haber jugado tres Mundiales, no ser campeón del mundo fue muy doloroso. Entonces no quiero ver cosas que me generen dolor. Pero en esta cuarentena se está dando algo muy loco. De a poco empecé a mirar. Primero vi el partido del 98 con Inglaterra. Yo me fui muy mal ese partido. Pensaba que no la había tocado ni con la mano. Y no. Me cobraron dos offsides que no fueron. No la rompí, eh. Pero me apoyé bien. Marqué pases. Aunque ganamos me fui muy triste por el penal errado. Volviendo a lo de Bielsa... Ahora lo vi y me di cuenta de que el cambio que él hace (sale Bati y entro yo), con la necesidad de hacer un gol contra Suecia, ya lo había hecho contra Inglaterra el partido anterior. No fue una vez sola.