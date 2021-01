Ante la posible salida de Sergio Ramos, el Real Madrid podría perder a otro jugador histórico

El Real Madrid está atravesando una renovación (Reuters)

El Real Madrid está atravesando una etapa de renovación que no parece ser tan exitosa como esperaba. Lejos de su mejor juego, el equipo no ha logrado que las grandes figuras que incorporó en el último tiempo como Eden Hazard, se luzcan en el terreno de juego, pero esto no frenará la sangría de algunos de sus jugadores más valorados del plantel. Así como Sergio Ramos sigue postergando su renovación por no llegar a un acuerdo salarial con la dirigencia, el club podría ahora perder a otro de sus emblemas del vestuario.

Según informó el sitio Fichajes y replicaron varios de los portales más importantes de España, el Mónaco de Francia tiene en la mira a un jugador del conjunto blanco que ha perdido terreno en el esquema de Zinedine Zidane. El elenco del principado que integra la Ligue 1 quiere tentar nada menos que a Marcelo con un contrato irresistible.

El lateral brasileño apenas ha disputado 7 partidos de la actual temporada, no todos completos, porque el galo Ferland Mendy le ha ganado la pulseada. Es por eso que al acabar su vínculo en junio de 2022, podría marcharse del Real Madrid hacia nuevos horizontes, como puede ser Francia.

Ferland Mendy es el lateral izquierdo titular para Zinedine Zidane (Reutres)

La información indica que la oferta será de un salario cercano a los USD 7 millones por temporada con una duración de 3 años, lo que tentaría a Marcelo quien de esta manera estaría cerca de acabar su ciclo en el elenco merengue con el que alcanzó su mejor nivel. Tampoco hay que descartar que él pida por una salida si pretende sumar minutos en el campo de juego por aspiraciones que excedan al Real Madrid, pero para esto algún club deberá pagar los USD 12 millones que vale su ficha.

Con 32 años, Marcelo ya no brilla sobre el césped como supo hacerlo desde que aterrizó en España. Proveniente del Fluminense el zurdo se unió al equipo capitalino en 2007 tras un breve período de adaptación se apoderó del carril izquierdo. Su rendimiento fue clave para el éxito colectivo del equipo con el que consiguió 22 trofeos, incluidas cuatro Champions League, tres de ellas de manera consecutiva bajo la dirección técnica de Zidane. Pero ahora el técnico francés ya no lo considera pieza clave.

A este panorama hay que sumarle que Sergio Ramos acaba su contrato con el Real Madrid en junio y, de recibir una oferta interesante, es libre de negociar y firmar con cualquier club de forma legal. Desde la dirigencia madrileña están estudiando un nuevo recorte en el presupuesto, y ese pareciera ser el motivo por el que aún no han llegado a un acuerdo con el capitán. Es por eso que el club y el futbolista atraviesan un tire y afloje que podría desencadenar en la salida del defensor después de 16 años vistiendo la camiseta blanca.

En enero en el programa El Chiringuito trascendió una charla donde el capitán madridista le habría tirado una bomba al presidente de la Casa Blanca, Florentino Pérez. Se trata de la intención que tendría el París Saint-Germain de contratarlo al defensor: “En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi”. De ser cierto esto, Ramos y Marcelo podrían marcharse a la Ligue 1 en los próximos meses y pasar a ser rivales.

