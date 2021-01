La polémica portada con la que un diario de Barcelona se burló del Real Madrid tras la eliminación en la Supercopa de España

Compacto Real Madrid - Athletic de Bilbao

El Athletic de Bilbao le ganó aL Real Madrid por 2 a 1, en la segunda semifinal de la Supercopa de España, y jugará el partido decisivo contra el Barcelona, que ayer superó por penales a Real Sociedad.

Sin clásico para definir el título, el diario Mundo Deportivo apeló a un sugestivo mensaje en su portada para burlarse del equipo de la Casa Blanca. “Superclásico (con el Athletic)” fue el titular que generó controversias en Europa, como si se tratara de una broma hacia el conjunto que lidera Zinedine Zidane.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio La Rosaleda, en la ciudad de Málaga, y los tantos del conjunto vasco fueron marcados por el veterano delantero español Raúl García, a los 18 y 38 minutos de la etapa inicial, mientras que el francés Karim Benzemá descontó para el Merengue a los 28 de la parte final.

La portada del viernes 15 de enero de Mundo Deportivo

“Nuestro inicio ha sido complicado, la primera parte no ha sido buena pero ellos han tenido dos ocasiones y han metido dos goles. La segunda parte ha sido completamente diferente y después de 20 minutos cambiamos porque el dibujo no me gustaba, jugamos de nuevo con Asensio en la derecha y Hazard en la izquierda”, analizó Zidane en rueda de prensa cuando concluyó el compromiso. Y agregó: “No es un fracaso. El fracaso es no intentarlo y nosotros lo hemos dado todo en el campo. La vida es así y tenemos que saber que no se puede ganar siempre. Eso lo intentaremos el próximo partido, como siempre. Venimos de una buena racha, jugando bien y ahora en tres partidos: dos empates y una derrota, pero no nos queda otra que seguir trabajando. Cambiar rápidamente la dinámica, no podemos hacer otra cosa. Centrados en lo nuestro porque lo de fuera seguirá igual”.

Ahora, el Athletic de Bilbao se medirá en la final del certamen frente al Culé, que el miércoles sin el crack rosarino Lionel Messi, quien no jugó por molestias musculares, superó a Real Sociedad por 3 a 2 en la definición con tiros desde el punto penal, luego del empate 1 a 1 tras 120 minutos de juego.

El Blaugrana se había puesto en ventaja a través del neerlandés Frenkie de Jong, aunque el combinado de San Sebastián igualó mediante el legendario Mikel Oyarzabal con un disparo desde los doce pasos.

La final de la Supercopa de España está programada para el próximo domingo 17 de enero en el estadio La Cartuja, en la ciudad andaluza de Sevilla.

