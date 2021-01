El explosivo aviso de Sergio Ramos sobre su futuro y el de Lionel Messi

Sergio Ramos: en el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi

Arde el fútbol español. A la posible salida de Lionel Messi del Barcelona en junio se suma la de un referente del otro gigante de aquél país. Se trata de la chance de que Sergio Ramos se aleje del Real Madrid. En el programa El Chiringuito, trascendió una charla donde el capitán madridista le habría tirado una bomba al presidente de la Casa Blanca, Florentino Pérez. Se trata de la intención que tendría el París Saint-Germain (PSG) de contratarlo al defensor y al crack argentino para tener un “equipazo”.

La reunión cumbre entre Ramos y Pérez habría sido en un hotel el miércoles pasado, dos horas antes del partido donde el equipo merengue se enfrentó de visitante con el Elche y en el que empataron en 1 a 1. Según el periodista Josep Pedrerol, “la charla fue en un tono bueno, amistoso, cordial. Allí le dice Sergio Ramos a Florentino Pérez: ‘la propuesta que me hiciste, no la voy a aceptar. Y a partir de ahora voy a escuchar ofertas”.

El colega español destacó que “en la charla se habló del PSG. Florentino cree que no va a llegar ninguna oferta del PSG. Por lo menos, lo que los dirigentes del PSG le comentan al Real Madrid. Y dice Ramos: ‘En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi’. Florentino le repite que no cree que la oferta llegue, pero, que si llega una oferta importante, el Real Madrid lo va a entender”.

Los jugadores del FC Barcelona, el argentino Leo Messi (i), y del Real Madrid, el defensa Sergio Ramos. EFE/Alejandro Garc�a/Archivo

En el mismo programa, el periodista Juanfe Sanz Pérez, agregó sobre esa reunión, que “cuando Pérez le preguntó por qué se ha llegado a esta situación o qué le pasa, Ramos le respondió ‘me he sentido abandonado. Me he sentido solo’. Sobre su sentir de la situación, él (Ramos) cree las intenciones que tiene el Real Madrid es que José Ángel Sánchez (director general del club) como Florentino quieren que se vaya del club. Que ellos lo pusieron en el mercado. Cree que el trato no fue el adecuado o el que se merecía”

Además, que si bien ahora sí está abierto a ofertas, en un principio Ramos le dijo al presidente que “nunca las ha buscado ni él ni su representante por respeto a la afición, al club, a sus compañeros, al presidente y al escudo”.

Cabe recordar que a tanto Messi como Ramos se les terminan sus contratos en junio y en caso de que no renueven quedarán libres. Esto les facilita el camino para negociar con otra entidad. La situación del español entró en un terreno de controversias con parte de la dirigencia de su club, tal como ocurrió con el rosarino con el Barcelona.

En caso de que prospere la posibilidad de que emigren al PSG, serán dirigidos por el técnico argentino Mauricio Pochettino, quien fue confirmado en el cargo el pasado 2 de enero. El equipo de la capital francesa tiene otras figuras de elite como el brasileño Neymar y el local Kylian Mbappé. Se suman otros albicelestes como Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi.

El PSG llegó a la final de la última UEFA Champions League en la que perdió con el Bayer Múnich. Viene rompiendo los últimos mercados detrás de esa ansiada corona. Contar con refuerzos de fuste como Messi y Ramos pueden ser claves para lograr dicho objetivo.

