Pusieron a la venta uno de los autos más lujosos de la colección de Michael Jordan: acelera de 0 a 100 km en 3.7 segundos y homenajea a una estrella de la Fórmula 1

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition de 2007 de Michael Jordan

Sin dudas Michael Jordan fue uno de los mejores deportistas de la historia y tal vez el más grande jugador de básquet: logró seis títulos en el NBA. Ganó tanto dinero que se dio los gustos que quiso, como tener una exclusiva colección de autos. Uno que fue suyo y que vuelve a estar a la venta es un Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition de 2007. Esta máquina se distingue porque es una edición especial en homenaje a uno de los mejores pilotos, Sir Stirling Moss, el campeón sin corona de la Fórmula 1.

El coche tiene apenas 1.670 kilómetros desde que fuera adquirido por el ex basquetbolista. Esta versión se hizo para rendir tributo al triunfo de Moss en la clásica carrera italiana, Mille Miglia, que el inglés obtuvo en 1955 manejando un Mercedes-Benz SLR 300 que llevó el número 722 y de ahí la identificación del coche que perteneció a Jordan. Aquella competencia, que era válida por el Mundial de Autos Sports (hoy FIA WEC), se corrió entre el 30 de abril y el 1 de mayo y el piloto británico prevaleció ante Juan Manuel Fangio, que corrió con un coche similar. En ese momento ambos eran compañeros en Mercedes. Ese año el Chueco logró su segundo título con la casa de Stuttgart y el tercero suyo en la F1.

El motor V8 del Mercedes.

El apodo de “Campeón sin corona de la F1” de Moss es porque fue subcampeón en cuatro ocasiones consecutivas, de 1955 a 1958, y tercero tres veces en 1959, 1960 y 1961. A su vez, es el piloto con mayor cantidad de victorias (16) sin haber conseguido el cetro. Sin embargo, su mérito fue reconocido en todo el ambiente de la Máxima y es considerado uno de los mejores pilotos de la historia.

El SLR 722 Edition que conmemoró aquel éxito de Moss fue el trabajo conjunto entre McLaren y Mercedes. De hecho cuando se fabricó en 2003 tomó algunos diseños de los autos de F1 de aquel año. En esa época el equipo inglés de la Máxima tenía motores alemanes y esa combinación logró tres títulos: dos con Mika Hakkinen (1998 y 1999) y el primero de Lewis Hamilton (2008).

La nueva versión de los SLR tiene sus puertas con apertura vertical. Estuvo a la venta entre 2003 y 2010 y se fabricaron 2.157 unidades. Luego fue sustituido por el Mercedes SLS AMG. Pero fue en 2006 que se lanzó la edición limitada 722, la cual rinde tributo a Moss y su copiloto Denis Jenkinson.

La publicación eBay.

Esta máquina que fue propiedad de Air está terminada en el clásico color que identifica a Las Flechas de Plata, que son íconos de Mercedes en la F1. Como el resto de unidades de la serie, lleva unas llantas de 19 pulgadas de color negro. Tiene una suspensión más rígida que baja la altura del auto, frenos más grandes y una aerodinámica mejorada. Otras características especiales son las ópticas delanteras y traseras ahumadas, el logotipo 722 en color rojo y los detalles en fibra de carbono.

Su “corazón” es un motor V8 sobrealimentado de 5.400 cm3. Este fierro eroga unos 650 caballos de potencia (24 más que el modelo estándar) a 6.500 RPM (revoluciones por minuto). Tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y una velocidad final de 350 km/h. En concreto, es un auto deportivo de élite con competidores de la talla de la Ferrari Enzo, la Lamborghini Murciélago, la Maserati MC12, el Pagani Zonda y el Porsche Carrera GT.

En tanto que este ejemplar germano muestra en su tablero unos 1.670 kilómetros y estuvo hasta el 3 de enero en la página de eBay. No obstante, como se no llegó a cubrir el valor de reserva, no se pudo vender y ahora se volvió a publicar con un precio de 695.750 dólares (567.000 euros). Esto es lo que cuesta tener una joya que perteneció nada menos que a Michael Jordan.

Seguí leyendo

Michael Jordan y la vida de un billonario: lujos, gustos y la única inversión en la que cada año le va peor

Las revelaciones de Marcus, el hijo de Michael Jordan: las presiones que sufrió, el costado negativo del éxito de su padre y los beneficios que disfrutó