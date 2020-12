Facundo Campazzo sólo jugó tres minutos en una nueva derrota de los Denver Nuggets en la NBA

Facundo Campazzo vio poca acción en los Denver Nuggets (AFP)

A diferencia de lo que había sucedido en los partidos de pretemporada, en los que había tenido más participación con el equipo, los dos primeros partidos para Facundo Campazzo en la NBA todavía no le permitieron demostrar toda su capacidad dentro de la cancha. Así que, luego del estreno del pasado miércoles en la derrota ante Sacramento en el que jugó poco más de ocho minutos, el base argentino volvió a tener poca participación en los Denver Nuggets.

En lo que fue el cierre de la jornada de Navidad en la mejor liga de básquet del mundo, Campazzo sólo jugó tres minutos en la derrota como local de su equipo ante Los Ángeles Clippers: el resultado final fue 121-108 para la franquicia de California.

El ex conductor del Real Madrid ingresó al parquet del Ball Arena cuando restaban 1.49 minutos para el final del primer cuarto del partido. En el tiempo que estuvo en cancha, Campazzo no sumó puntos y registró una pérdida de balón para su planilla estadística.

Los Clippers dominaron las acciones ya en la primera mitad del juego y se fueron con una ventaja de 17 puntos al entretiempo (55-72). Con más de 55 por ciento de eficacia en tiros de campo y un altísimo 50% en triples (19-38), el equipo que tiene a Kawhi Leonard como máxima figura triunfó en su segunda presentación de la temporada. Paul George fue el máximo anotador de los angelinos con 23 puntos, y además sumó 9 asistencias y 5 rebotes a la causa ganadora.

Leonard y Paul George lideraron a los Clippers en la victoria ante Denver (USA TODAY Sports)

Por su parte, Leonard anotó 21 puntos y protagonizó una dura acción en la que terminó tirado en el piso y sangrando durante varios minutos. En el último período del partido, su compañero Serge Ibaka saltó para buscar un rebote en ataque y le propinó un codazo involuntario en la mandíbula al número 2 de los Clippers, que se retiró al vestuario y no volvió al partido.

En los Nuggets, el serbio Nikola Jokic terminó con 24 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes. La otra figura de Denver, Jamal Murray, sumó 23 puntos, 13 de ellos en el último cuarto.

¿Cómo seguirá el calendario para Campazzo en la NBA? Al igual que en las primeras dos presentaciones de la temporada 2020-2021, Denver será local el próximo lunes frente a Houston Rockets, la franquicia que tiene al máximo anotador de las últimas tres temporadas, James Harden, entre sus filas. Este enfrentamiento se podrá seguir por el canal NBA TV desde las 23 (hora argentina).

Unas horas más tarde, el 30 de enero, el último finalista de la Conferencia del Oeste viajará a California para jugar contra Sacramento Kings, el equipo con el que cayó en el estreno de la campaña. Ya en el primer día del 2021, los Nuggets volverán a salir a la cancha ante Phoenix Suns, nuevamente en su casa.

Después de visitar el 3 de enero a los Minnesota Timberwolves, que tiene al ex base argentino Pablo Prigioni como uno de sus asistentes técnicos, Denver los recibirá en su estadio dos días después. El 5 de enero, ese partido será transmitido para Latinoamérica a través de DirecTV Sports. El 8, una vez más en el Ball Arena, Campazzo se volverá a ver las caras contra un viejo conocido, también ex Real Madrid: Denver recibirá a los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic. Acto seguido, el equipo del argentino viajará a la costa Este para enfrentarse en días consecutivos a los Philadelphia 76ers (9 de enero) y un día más tarde, Facundo pisará uno de los estadios más famosos del mundo: jugará ante los New York Knicks en el famoso Madison Square Garden.

