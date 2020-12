Publicaron los audios del VAR del partido entre River-Nacional: el análisis de las 5 polémicas del partido

El VAR, protagonista en River-Nacional (REUTERS/Marcelo Endelli)

River cosechó una valiosa victoria por 2 a 0 ante Nacional de Uruguay por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, todo fue empañado por algunas decisiones que tomó el árbitro Andrés Rojas, a instancias de Nicolás Gallo y el resto de sus compañeros en el Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés).

Para dilucidar lo acontecido durante algunas de estas polémicas, la Conmebol difundió, a través de su canal de youtube, difundir las conversaciones entre el juez principal y los encargados de revisar las jugadas.

1- Mano en el área de Mathias Laborda: consideraron que no era penal

Audios VAR River-Nacional (no penal de Laborda)

Poco después del primer cuarto de hora, Mathias Laborda protagonizó la primera jugada. “Posible mano”, alertan desde el VAR, mientras le solicitan al árbitro no reanudar el juego para tener tiempo para observar con detenimiento la jugada. No se cobró penal porque la regla 12 indica que no se debe sancionar si la pelota pega en el brazo luego de dar en un pie o en la cabeza.

2- Penal contra Matías Suárez:

Audios VAR River-Nacional (penal a Suárez)

A los 38 de la primera parte, Matías Suárez ingresó al área y cayó luego de un contacto con Oliveros. Luego de desechar varias tomas porque no dejaban ver “el punto del contacto”. “Sí, al final lo termina empujando. Chequeo completo, Andrés. Puede reanudar”, sentenció el VAR. Luego, Rafael Santos Borré falló la pena máxima.

3- Gol anulado a Matías Suárez por fuera de juego:

Audios VAR River-Nacional (offside a Suárez)

Cuando finalizaba la primera parte, Matías Suárez se escapó, y tras un buen recorte hacia adentro, desenfundó un zurdazo que le fue inalcanzable para el arquero rival. “Es ajustado, espera por favor”, le advirtieron al juez principal. Tras el trazo de algunas líneas, definen que debido a la posición del hombro del futbolista del Millonario se encontraba en fuera de juego.

4- Penal por mano de Laborda:

Audios VAR River-Nacional (segundo penal a River)

Al igual que lo sucedido en la primera parte, el balón nuevamente da en el brazo del marcador central Laborda. Aunque la acción prosiguió, desde el VAR le avisaron a Rojas que no reanude el juego ante un posible penal a favor de River. Una vez detenido el partido, el juez principal se acercó a una pantalla para observar con detenimiento la jugada. “Ocupa más espacio, perfecto, muéstrame toda la jugada por favor. Correcto Nicolás, estoy viendo la mano. Amplía el volumen. Está separada del cuerpo... Tira el centro, rebota, la mano del número 2 amplía el volumen, no hay receptor fijo. Mi decisión es penal, no tarjeta”, manifestó el árbitro.

5- Gol de Bruno Zuculini:

Audios VAR River-Nacional (gol Zuculini)

Cuando el juego concluía, Matías Suárez asistió a Bruno Zuculini, quien con un cabezazo amplió el marcador. “Andrés, no vayas a reanudar por favor”, fue la advertencia del VAR, anunciándole al juez de un posible fuera de juego. Tras observar con detenimiento distintas cámaras y trazados de líneas (al principio creían que era fuera de juego), dictaminaron que finalmente no había offside y convalidaron el gol.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las dos imágenes que el VAR no mostró en el polémico gol de Zuculini ante Nacional

La furia de Nacional tras el segundo gol de River: “Al haber VAR no queda otra que pensar que hay mala intención”

Las cuatro polémicas en River-Nacional: la lupa sobre el penal que falló Borré, el que convirtió Montiel, el gol anulado a Suárez y el grito de Zuculini

El fastidio por las interrupciones del VAR y por qué eligió a Montiel para que pateara el penal: 7 frases de Marcelo Gallardo