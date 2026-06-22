México

Morena arranca el registro de aspirantes a 17 gubernaturas y responde al tribunal electoral: “Nuestros afiliados son ciudadanos”

La Sala Superior del TEPJF validó alrededor de 110 mil afiliaciones que Morena reclamaba como propias, a favor de organizaciones que buscan registro partidista

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Dos mujeres con traje frente a credenciales de identificación del partido Morena, la palabra Morena y un fondo con patrones geométricos.
Una ilustración en acuarela muestra a dos mujeres de pie frente a credenciales de identificación del partido Morena, con un fondo decorado con patrones y el logotipo del partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del inicio del proceso de registro de sus aspirantes a 17 gubernaturas, la dirigencia nacional de Morena fijó su postura frente a la reciente resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relacionada con su padrón de militantes.

Previamente, la Sala Superior del TEPJF falló a favor de diversas organizaciones políticas que buscan su registro partidista, validando alrededor de 110 mil afiliaciones que Morena reclamaba como propias. La resolución se emitió debido a que el partido no presentó las cédulas originales de afiliación ni las hojas en físico con las firmas de los ciudadanos. Asimismo, el tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) verificar 1,913 inscripciones vinculadas supuestamente al padrón del partido.

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Ante esta situación, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, expresó su inconformidad: “Nosotros no compartimos la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Afirmamos que nuestras afiliaciones se han hecho de manera correcta, que son ciudadanos mexicanos y mexicanas que gustan y participan de estar dentro de Morena”.

Montiel Reyes subrayó que, aunque el partido guinda respeta a la autoridad electoral y acata sus resoluciones, mantiene firme su desacuerdo con este fallo.

Información en proceso...

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