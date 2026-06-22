Bus de transporte público fue incinerado en una vía del nordesete antioqueño: se investiga el caso

El ataque al bus ocurrió en la noche del domingo 21 de junio en el corredor vial que conecta con Yalí - crédito Captura video

El ataque contra un vehículo de transporte público encendió las alarmas en la noche del domingo 21 de junio de 2026 en el sector El Limón, una zona clave en la ruta hacia el municipio de Yalí, en el nordeste antioqueño.

El episodio se registró cuando individuos sin identificar interceptaron y quemaron un bus que cubría el trayecto hacia Segovia, según los reportes iniciales.

El incidente ocurrió poco antes de llegar al empalme con la antigua vía hacia Maceo, lo que generó inquietud entre los habitantes y quienes utilizan esa carretera. Hasta este lunes, las autoridades no han reportado víctimas ni heridos derivados del ataque.

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La incertidumbre domina la zona, ya que no se ha difundido información oficial sobre las consecuencias exactas para los pasajeros o el conductor.